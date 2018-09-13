Hatay'da orman yangÄ±nÄ±: 10 hektarlÄ±k alan zarar gÃ¶rdÃ¼

Belen ilÃ§esinde trafoda meydana gelen patlama nedeniyle orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Erzin'de Ã§Ä±kan yangÄ±n ise kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hatay'Ä±n Belen ilçesinde trafoda meydana gelen patlama nedeniyle orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. YangÄ±n nedeniyle 10 hektarlÄ±k alanÄ±n zarar gördüÄŸü açÄ±klandÄ±.

Belen ilçesinde gece saatlerinde SoÄŸukoluk mevkiinde trafoda meydana gelen patlama sÄ±rasÄ±nda kÄ±vÄ±lcÄ±mlar aÄŸaçlarÄ± tutuÅŸturdu. OrmanlÄ±k alanda çÄ±kan yangÄ±n, rüzgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sürede yayÄ±ldÄ±. Ä°hbar üzerine bölgeye Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü ekipleri, 10 arazöz, 5 su tankÄ± ve bir iÅŸ makinesi sevk edildi. YangÄ±na havadan da 1 yangÄ±n söndürme uçaÄŸÄ± ve 2 helikopter ile müdahale edildi.

Bölgede ÅŸiddetli rüzgarÄ±n da etkisiyle yayÄ±lan alevlere yangÄ±n söndürme ekipleri müdahale ediyor. YaklaÅŸÄ±k 10 hektarÄ±n zarar gördüÄŸü yangÄ±n, bölgede yerleÅŸim yerlerinin çok yakÄ±nÄ±nda sürüyor.

ERZÄ°N'DEKÄ° YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan dün öÄŸlen saatlerinde baÅŸlayan Erzin ilçesi Amanos DaÄŸlarÄ± Küllü YaylasÄ± mevkiinde sarp ve kayalÄ±k bölgedeki yangÄ±n ise kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanÄ±rken, bölgede 15 hektarlÄ±k alanÄ±n zarar gördüÄŸü açÄ±klandÄ±. Görevlilerin soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüttüÄŸü belirtildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 10:14

www.evrensel.net