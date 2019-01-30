Bakanlık, Çerkezköy termik santral projesi için 'devam ediyor' dedi

Çerkezköy’de meşe ormanına yapılmak istenen kömürlü termik santral projesinin iptal edildiğine ilişkin yapılan açıklamanın aksine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve EÜAŞ, bilgi edinme başvurusuna verdikleri yanıtta projeyle ilgili sürecin devam ettiğini belirtti. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Termik Santralin iptal edildiğine ilişkin beyanatların Bakanlık tarafından yalanlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yüceer, "AKP Tekirdağ milletvekillerinin açıklamaları bir dayanaktan yoksunmuş, hatta daha kötüsü bir seçim aldatmacasıymış” dedi.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 13 Aralık’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada, teknik nedenlerden dolayı termik santralin yapımından vazgeçildiğini duyurmuştu. Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Silivri Çevre Derneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen yanıtta “Projenin ÇED raporu hazırlanma aşamasında olup ÇED süreci devam etmektedir” dendi. Yine aynı kapsamda Elektrik Üretim A.Ş’ye (EÜAŞ) yapılan bilgi edinme başvurusuna, “Trakya Bölgesi’ndeki kömür kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje geliştirme süreçleri devam etmektedir. Bahsi geçen konular Bakanlığın takdirindedir” şeklinde yanıt verildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ ile görüşmeleri neticesinde teknik nedenlerden dolayı termik santralin yapımından vazgeçildiği bildirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/E41xUIDaOQ — Mustafa Yel (@MustafaYel59) 13 Aralık 2018

Greenpeace Akdeniz, “Olmaz Be Ya” projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Trakya'nın havasını, suyunu, tarım alanlarını olumsuz etkileyecek kömürlü termik santral projelerinin iptal edilmesini talep etti.

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"TERMİK SANTRAL İPTALİ SEÇİM YATIRIMI ÇIKTI"

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Pınarça’da kurulması planlanan Termik Santralin iptal edildiğine ilişkin beyanatların Bakanlık tarafından yalanlanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında AKP’li milletvekillerinin santralin teknik nedenlere iptal edildiğine yönelik bir beyanatları olduğunu hatırlatan Yüceer, “Bu açıklamanın bakanlık tarafından doğrulanmadığı konusunu gündeme getirdiğimizde bir sessizlik duvarıyla karşılaştık. Konuya ilişkin soru önergesi verdik, meclis araştırması istedik, meclis kürsüsünden bunun bir seçim aldatmacası olabileceğini ifade ettik” dedi.

STK’lar, Tekirdağlılar ve bizler tarafından yapılan bilgi edinme başvurularına Bakanlık ve Elektrik Üretim A.Ş tarafından verilen yanıtta “Projenin ÇED raporu hazırlanma aşamasında olup ÇED süreci devam etmektedir, Bahsi geçen konular Bakanlığın takdirindedir” denildiğine vurgu yapan Yüceer, “Bu projenin iptal edilmediği anlamına geliyor. AKP Tekirdağ milletvekillerinin açıklamaları bir dayanaktan yoksunmuş, hatta daha kötüsü bir seçim aldatmacasıymış” dedi.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in “Bizim sözümüz senettir. Ak Parti'nin sözü senettir.” dediğini hatırlatan Yüceer, “sanıyorum ne verilen sözlerin ne senedin karşılığı yokmuş. Tekirdağlılar kuşku duymakta haklılarmış” dedi.

Halkın Termik santralin iptaline ilişkin kuşkularının doğrulandığını belirten Yüceer, “iptale ilişkin AKP Milletvekillerinin beyanatları basında çıktıktan ve sosyal medya hesaplarında yer aldıktan sonra, sivil toplum örgütleri ve Tekirdağlılarla Termik santralin yapılması düşünülen Pınarça’da bir araya geldik. Herkesin kafasında bunun bir seçim manevrası olduğuna ilişkin kuşkular vardı. Ne yazık ki haklı çıktık” dedi.

Tekirdağ halkının termik santral konusunda kararlılığının sürdüğünü ifade eden Yüceer, “Tekirdağ halkı Trakya’nın kalbine saplanmak istenen termik santral hançeri konusunda, ölüm bacaları konusunda ‘olmaz be ya!’ demeye devam etmektedir. Mücadelemiz sonuna kadar, termik santral projesi ortadan kaldırılıncaya kadar kesintisiz sürecektir” dedi.

‘SANTRALLER İPTAL EDİLMELİ’

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül ise, Trakya’da kömürlü termik santrallerin önünü açan Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin bir an önce iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Akgül, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘ÇED süreci devam ediyor’ açıklaması, projenin iptal edildiği beyanlarıyla açıkça çelişiyor. Çerkezköy’deki de dahil olmak üzere, Trakya’yı tehdit eden 3 kömürlü termik santral projesinden vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun için, Trakya’da kömürlü termik santrallerin önünü açan, tarım ve orman alanlarını enerji üretim alanı olarak değiştiren Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin bir an önce iptal edilmesi gerekiyor. Tüm dünya kirli enerji kaynağı kömürden hızla vazgeçiyor. EÜAŞ, Trakya’nın havasını, ormanlarını, tarım alanlarını ve su kaynaklarını kömüre terk etmekten vazgeçmeli, stratejisini yenilenebilir kaynaklara dayandırmalı”diye konuştu.

Greenpeace’in Çerkezköy, Vize ve Kırklareli’de yapılmak istenen termik santral projelerinin hava kirliliği etkisi üzerine yaptırdığı modelleme çalışmasına göre, bu santraller 40 yıl çalışırsa toplamda 11 bin 230 erken ölüme sebep olacak.

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TRAKYA’DA NE OLMUŞTU?

2017 yılı Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararı ile birlikte Tekirdağ’da tarım arazilerini de kapsayan bir alan hakkında kömürlü termik santral kurulması için “acil kamulaştırma” kararı çıkarıldı. Tekirdağ ve Silivri halkı tarım arazilerine, doğalarına ve sağlıklarına bir tehdit olarak gördükleri kömürlü termik santrale karşı harekete geçerek, Yeşil Barış Hukuk Derneği ile birlikte acele kamulaştırma kararına karşı dava açtı. İlk beklenen karar Eylül 2017’de Danıştay’dan geldi. Danıştay, Çerkezköy Belediyesi’nin “acele kamulaştırmanın durdurulması” gerekçesiyle açtığı davada, yürütmenin durdurulması kararı verdi. Kararın ardından projede yer değişikliğine gidildi. Proje, bölgede son kalan ormanlık arazilerden birine taşındı. Bir başka deyişle binlerce meşe ağacı tehlike altında. Kömürlü termik santral projesi için 1 Şubat 2018’de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Halkın Katılımı Toplantısı’na Trakyalılar, salonda yer olmadığı gerekçesiyle alınmadı. Halk dışarıda toplantıya katılmak için mücadele ederken toplantı, “halkın bilgi almak istemediği” gerekçesiyle iptal edildi. Yeşil Barış Hukuk Derneği’nin, Silivri Çevre Derneği ile Çerkezköy Termik Santral Projesi için ormanlık alanın enerji üretim alanına dönüştürülmesi hakkında Çevre Düzeni Plan değişikliğine karşı açtığı dava Danıştay’da devam ediyor. (İstanbul/EVRENSEL)