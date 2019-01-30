30 Ocak 2019 00:04
Ankara'da sobadan çıkan yangında, 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi
Ankara Altındağ'da bir evde yangın çıktı, 9 kişi dumandan etkilendi.
Fotoğraf: DHA
Ankara Altındağ ilçesi Bağlariçi Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bir evde yangın çıktı.
2 katlı evin giriş katında oturan Suriyeli ailenin evinde, iddiaya göre sobadan yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen baba Wadullah Fathı Hadı, anne ve 4 çocuğuna olay yerindeki ambulanslarda müdahale ederken, 3 çocuk ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (Ankara/DHA)