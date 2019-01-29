29 Ocak 2019 22:24

‘MHP'nin seçim şarkısının müziği eski Kürtçe şarkıyla aynı’ iddiası

Mustafa Yıldızdoğan’ın MHP için hazırladığı seçim şarkısının eski bir Kürtçe şarkı ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

‘MHP'nin seçim şarkısının müziği eski Kürtçe şarkıyla aynı’ iddiası

MHP logosu

    • Paylaş

    Mustafa Yıldızdoğan'ın MHP'nin yerel seçim kampanyası için hazırladığı "Hep Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı ile Koma Berxwedan grubunun "Buheşta Cihane" şarkısının müziklerinin aynı olduğu iddia edildi.

    “Serhad Eyalet Lordu” isimli bir Twitter kullanıcısı, Mustafa Yıldızdoğan’ın MHP’nin yerel seçim kampanyası için hazırladığı ve aday tanıtım toplantısında söylediği “Hep Birlikte Türkiye’yiz” şarkısı müziğinin, Koma Berxwedan müzik grubunun 1991 yılında çıkardığı albümündeki “Buheşta Cihane” isimli Kürtçe şarkıyla aynı olduğunu öne sürdü.

    Yıldızdoğan’ın Twitter hesabının da eklendiği paylaşımda, “Sayın Mustafa Yıldızdoğan, bir partiye seçim şarkısı için yaptığınız bu eserin müziğinin; Kürt müzik grubu Koma Berxwedan’ın 1991 yılında çıkardığı albümündeki bir şarkı ile aynı olması tesadüf mü? Ayrıca bu konuları sizinle daha önce konuşmuştuk yapmayınız lütfen!” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı yaşamını yitirdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Adı ‘yerel’ kendisi ‘genel’ ve merkezi iradenin belirlediği bir seçim

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Fırat’ın doğusunun doğusu!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Venezuela ve Türkiye’nin altınları

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Demokrasi!!!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Sınırda yaşamak*

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Yerelden ulusala: Belediyesporlar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kızıldeniz’de mülteci botu alabora oldu: 5 ölü, 130 kayıp
    Kızıldeniz’de mülteci botu alabora oldu: 5 ölü, 130 kayıp

    Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında iki botun alabora olması sonucu en az 130 mültecinin kaybolduğunu, 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    AKP adayı Binali Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım
    AKP adayı Binali Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım

    AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, resmi adaylıkla birlikte TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Beyaz Saray: Juan Guaido'nun yanındayız
    Beyaz Saray: Juan Guaido'nun yanındayız

    Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD'deki varlıklarının kontrolünün ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanınan Juan Guaido'ya geçtiğini açıkladı.

    'Sudan'daki eylemlerde gözaltına alınanlar serbest bırakılacak'
    'Sudan'daki eylemlerde gözaltına alınanlar serbest bırakılacak'

    Sudan hükümeti, bir ayı aşkın süredir ülkede devam eden eylemlerde gözaltına alınan herkesin serbest bırakılacağını duyurdu.

    Yapımcı ve oyuncular Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
    Yapımcı ve oyuncular Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımcı ve oyuncularla bir araya geldi.

    EMEP’ten Tuzla’daki iş cinayetine karşı mücadele çağrısı
    EMEP’ten Tuzla’daki iş cinayetine karşı mücadele çağrısı

    Emek Partisi, Tuzla Tersanesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Mersin’de emek ve demokrasi güçlerinden yerel yönetim deklarasyonu
    Mersin’de emek ve demokrasi güçlerinden yerel yönetim deklarasyonu

    Aralarında CHP, HDP, ÖDP, EMEP ve Halkevlerinin bulunduğu Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, halkçı bir yerel yönetim için deklarasyon yayınladı.

    İstismara uğrayan engelli S.A.'nın ablası: Olayın üzerini kapatıyorlar
    İstismara uğrayan engelli S.A.'nın ablası: Olayın üzerini kapatıyorlar

    Alıkonulan ve istismara uğrayan engelli S.A.'nın ablası, kadınlara ve kadın örgütlerine çağrı yaptı: Artık çok yoruldum, tek başıma başaramıyorum

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist Galatasaray
    Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist Galatasaray
    Galatasaray’da forvet transferi borsası
    Galatasaray’da forvet transferi borsası
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Oyuncu Mem Erbey: Bu kadar ciddiyet Kürt kültürüne ters
    Oyuncu Mem Erbey: Bu kadar ciddiyet Kürt kültürüne ters
    GÜNCELLENDİ
    BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğu'na giremedi
    BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğu'na giremedi

    BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında geldiği Suudi Konsolosluğuna giremedi.

    GÜNCELLENDİ
    Marketler "riske girmiyor": Biber ve patlıcan satmayacaklar
    Marketler "riske girmiyor": Biber ve patlıcan satmayacaklar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek fiyatlardan sorumlu tuttuğu marketler, "Riske girmemek için" biber ve patlıcan satmama kararı aldı.

    GÜNCELLENDİ
    İzocam’da anlaşma sağlandı
    İzocam’da anlaşma sağlandı

    Gebze ve Tarsus’ta işçilerin toplu sözleşme talepleri için greve çıktığı İzocam'da anlaşma sağlandı.

    İZELMAN'da ilk teklif yüzde 15
    İZELMAN'da ilk teklif yüzde 15

    İZELMAN'da devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde verilen ilk zam teklifi yüzde 15 olurken sendikacılar teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

    ‘Türkiye yolsuzluk algısından en çok gerileyen 5 ülke arasında’
    ‘Türkiye yolsuzluk algısından en çok gerileyen 5 ülke arasında’

    Uluslararası şeffaflık örgütü 2018 Yolsuzluk Algı Endeksi’ni açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven’in eylemi 83’üncü gününde: Sıvı almakta zorlanıyor
    Leyla Güven’in eylemi 83’üncü gününde: Sıvı almakta zorlanıyor

    Tecridin kaldırılması talebiyle cezaevinde başlattığı açlık grevini tahliye sonrası da sürdüren Leyla Güven’in sıvı almakta zorlandığı ifade edildi.

    İdris Baluken: Leyla Güven’in sesine kulak tıkanmamalı
    İdris Baluken: Leyla Güven’in sesine kulak tıkanmamalı

    HDP Diyarbakır eski milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi İdris Baluken, hükümete Leyla Güven’in sesine kulak verilmesi çağrısında bulundu.

    İranlı üst düzey heyet Şam’da Esad ile görüştü
    İranlı üst düzey heyet Şam’da Esad ile görüştü

    İran'dan üst düzey bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştüğü ifade edildi.

    ‘Mavi balina’ TBMM gündeminde: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
    ‘Mavi balina’ TBMM gündeminde: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘Mavi Balina’ isimli oyun nedeniyle yaşanan ölümleri TBMM gündemine taşıdı.

    Erdoğan: CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır
    Erdoğan: CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

    Almanya ve Caracas’taki darbe girişimi
    Almanya ve Caracas’taki darbe girişimi

    Venezuela’daki ABD-Guido darbe girişiminin yankıları sürüyor. German Foreign Policy’e göre Almanya, 2002 de dahil, sağ muhalefeti hep destekledi.

    Gazeteci Ayşe Düzkan cezaevine girdi
    Gazeteci Ayşe Düzkan cezaevine girdi

    Özgür Gündem davasında hapis cezası alan Gazeteci Yazar Ayşe Düzkan, cezaevine girdi. Düzkan, Türkiye'de hukukun ortadan kaldırıldığına dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Tunç Soyer, babası üzerinden dönen "12 Eylül" tartışmasına yanıt verdi
    Tunç Soyer, babası üzerinden dönen "12 Eylül" tartışmasına yanıt verdi

    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babasıyla alakalı tartışmalara yanıt verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bolton’un “5 bin asker Kolombiya’ya” notu ne anlama geliyor?
    Bolton’un “5 bin asker Kolombiya’ya” notu ne anlama geliyor?

    ABD'nin Venezuela'ya darbe girişimini nihayete erdirmek için askeri güç kullanıp kullanmayacağı tartışılırken John Bolton'un notu tartışma yarattı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
    ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım

    ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamleleri devam ediyor. Washington, Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulayacağını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    5 Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili işyeri sahibi tutuklandı
    5 Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili işyeri sahibi tutuklandı

    Mobilya atölyesinde 5 Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili işyeri sahibi Ömer İnal tutuklandı. Gözaltına alınan 2 kişi ise serbest bırakıldı.