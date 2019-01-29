‘MHP'nin seçim şarkısının müziği eski Kürtçe şarkıyla aynı’ iddiası

Mustafa Yıldızdoğan'ın MHP'nin yerel seçim kampanyası için hazırladığı "Hep Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı ile Koma Berxwedan grubunun "Buheşta Cihane" şarkısının müziklerinin aynı olduğu iddia edildi.

“Serhad Eyalet Lordu” isimli bir Twitter kullanıcısı, Mustafa Yıldızdoğan’ın MHP’nin yerel seçim kampanyası için hazırladığı ve aday tanıtım toplantısında söylediği “Hep Birlikte Türkiye’yiz” şarkısı müziğinin, Koma Berxwedan müzik grubunun 1991 yılında çıkardığı albümündeki “Buheşta Cihane” isimli Kürtçe şarkıyla aynı olduğunu öne sürdü.

Yıldızdoğan’ın Twitter hesabının da eklendiği paylaşımda, “Sayın Mustafa Yıldızdoğan, bir partiye seçim şarkısı için yaptığınız bu eserin müziğinin; Kürt müzik grubu Koma Berxwedan’ın 1991 yılında çıkardığı albümündeki bir şarkı ile aynı olması tesadüf mü? Ayrıca bu konuları sizinle daha önce konuşmuştuk yapmayınız lütfen!” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

Sn; @myildizdogann Bir partiye seçim şarkısı için yaptığınız bu eserin

müziğinin ; Kürt müzik grubu Koma Berxwedan’ın 1991 yılında çıkardığı albümünündeki bir şarkı ile aynı olması tesadüf mü ?



Ayrıca bu konuları sizinle daha önce konuşmuştuk yapmayınız LÜTFEN !! pic.twitter.com/n0DL2kP6Er — Serhad Eyalet Lordu (@SerhadLordu) 29 Ocak 2019

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