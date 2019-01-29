8 aylık hamile kadın intihar etti iddiası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 8 aylık hamile olduğu bildirilen Kader Kırbaş K.'nin kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Derince Esentepe Mahallesi’nde oturan Kader Kırbaş K. 28 Ocak'ta akşam saatlerinde aynı mahallede oturan ablasına gitti. İddiaya göre, gece yarısı evine dönen genç kadın, çatı katına çıkarak iple kendini tavana astı. K.'nin cenazesini yakınları buldu. 2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen genç kadının intihar ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kader Kırbaş K.'nın yarın Derince Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi. (HABER MERKEZİ)