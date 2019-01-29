Sultangazi'de sopalarla Pakistanlı arayan 15 Afgan gözaltına alındı

İstanbul Sultangazi'de ellerinde sopalarla ara sokaklarda kendilerini gasp ettiklerini öne sürdükleri Pakistanlıları arayan 15 Afganistanlı mülteci gözaltına alındı. Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde dün akşam elleri sopalı kalabalık bir grubu gören mahalleli polisi aradı. Elleri sopalı grubun mahallede sokak aralarında dolaşarak çevreyi rahatsız ettiği, başka bir grup ile kavga edeceği ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi.

'GASPA UĞRADIK' İDDİASI

Polis 15 kişiyi Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu. Pakistan uyruklu kişiler tarafından gaspa uğradıklarını iddia eden Afganistanlı mülteciler polise, kendilerini gasp edenleri aradıklarını söyledi.

Polis, yaptığı incelemede gruptan bazılarının ülkeye yasak yollarla girdiğini, bazılarının da oturma ve çalışma izni bulunmadığını belirledi. 15 Afganistanlı sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Polisin, gasp iddiasına yönelik çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi. (DHA)