Stuttgart’ta çevre karşıtı mega projeye 450’nci kez ‘hayır’ dediler

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Avrupa’nın en büyük istasyon-demiryolu ve şehir planlama projesi olarak da bilinen Stuttgart 21 Projesi’ne karşı Almanyalı çevrecilerin yıllardır verdiği mücadele devam ediyor.

Almanya'nın en uzun soluklu direnişi olmaya aday mücadele, kar kış demeden her hafta miting ve yürüyüşlerle sürüyor.

Maliyetinin 4,5 milyar avronun üzerinde olmayacağı açıklandığı halde bu öngörüyü çoktan aşan projenin 2019 yılında tamamlanacağı iddia ediliyor. Stuttgartlıların çoğunluğu ise proje inşaatının şehrin dokusunu ve trafiğini alt-üst edeceği gerekçesiyle projeye karşı duruyor.

Stuttgart 21 projesine karşı eylem | Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

450’NCİ KEZ ‘HAYIR’ DEDİLER

Stuttgartlılar pazartesi günü 450. miting ve yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Stuttgart tren istasyonu önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı miting müzik dinletisinin ardından konuşmalarda devam etti. Gazeteci-yazar Petra Reski yaptığı konuşmada projenin mafya yöntemleriyle hayata geçirildiğini söyledi.

Bir başka gazeteci-yazar Joe Bauer da, “Bu soğuk havada buraya geldik ve 450 kez daha gelmeye devam edeceğiz, bizlerden kurtulamazsınız” dedi.

Konuşmaların ardından ise kitle Grup Lokomotiv’in müzikleri eşliğinde şehir merkezine yürüdü. Stuttgart belediye binası önündeki kısa bir miting sonrası belediye salonunda iki yazarın katılımıyla bir konferans gerçekleştirildi.