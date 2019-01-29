29 Ocak 2019 10:18

Hayko Bağdat'a "Kılıç artığı" diyen profesöre takipsizlik kararı

Ermeni yazar Hayko Bağdat’a "Kılıç artığı" diyen Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin'e takipsizlik kararı verildi.

Hayko Bağdat'a "Kılıç artığı" diyen profesöre takipsizlik kararı

Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin'in, Hayko Bağdat'a "kılıç artığı" dediği tweet.

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    Ermeni yazar Hayko Bağdat’a "kılıç artığı" diyen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin hakkında yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

    Yazar Hayko Bağdat, 6 Aralık’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki yazısının ardından tehditler aldığını açıklamıştı. Bağdat “Soylu hem zavallı hem de yargılanacak” demişti.

    Bağdat’ın paylaşımının yorum yapan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin ise, “Yiyorsa yargıla da görelim kılıç artığı” ifadelerini kullanmıştı.

    Bu sözleri üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Prof. Keskin hakkında 12 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yahya Mustafa Keskin hakkında yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.

    Keskin, “Hayko Bağdat’a, ‘kılıç artığı’ diyerek ırkçılık yapan Profesör Yahya Keskin için İHD suç duyurusu yaptı. Savcı, ‘takipsizlik’ karar vererek, suça ortak oldu. İtiraz edeceğiz” dedi. (MA)

    Hayko Bağdat’a, 'Kılıç artığı' diye ‘Profesör’ için suç duyurusu

    Hayko Bağdat’a, 'Kılıç artığı' diye ‘Profesör’ için suç duyurusu

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