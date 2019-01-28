Azez’de patlama: 7 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kilis ili karşısında Suriye topraklarında yer alan Halep iline bağlı Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patladı.

Patlamada 7 kişi yaralandı, çevredeki binalarda ve araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Azez sağlık birimi sorumlu yardımcısı Cuma Ökkeş, Azez’in güneyinde bir bombalı saldırı gerçekleştirildiğini ve Azez Ehli Hastanesi'ne 7 yaralının ulaştığını, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. (Azez/AA)