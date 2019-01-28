Afgan kadın cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de Afgan Perwin Mohammadi'nin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili eşi ve erkek kardeşi dahil 4 kişi gözaltına alındı. Kadın cinayeti şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre, tekstil işçisi çalışan Afgan Perwin Mohammadi, 24 Ocak'ta Terme Caddesi 180. Sokak'taki evinde boğazı kesilerek öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili kadının eşi S.M. ve erkek kardeşi A.F.A. ile akrabaları G.R.A. ve M.A.M.'yi gözaltına aldı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, adliyeye sevk edildi. S.M.'nin emniyetteki ifadesinde, eşiyle aralarında kıskançlık sorunları olduğunu söylediği iddia edildi. (HABER MERKEZİ)