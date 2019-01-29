29 Ocak 2019 08:36

Dersim'de seçim için ortaklık kuruldu: Belediyeyi kayyımdan alacağız

Dersim'de il ve ilçelerde güç birliği kuruldu. 'Dersim Devrimci Güç Birliği" adıyla EMEP, HDP, ESP ve Partizan seçimlere ortak giriyor.

Dersim'de seçim için ortaklık kuruldu: Belediyeyi kayyımdan alacağız

(Soldan sağa) Ergin Tekin, Hıdır Çiçek, Metin Kılıç. | Fotoğraf: Evrensel

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    Orhan KURUL
    Diyarbakır

    Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. İttifaklar da büyük oranda netleşmiş durumda. 17 Kasım’da kayyım atanan Dersim Belediyesi için yerel ittifakın oluştuğu ve ortak adaylar üzerinden seçime gidileceği netleşti. "Dersim Devrimci Güç Birliği" olarak adlandırılan ittifakta Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan yer alıyor. 

    "Dersim Devrimci Güç Birliği" il ve ilçe adaylarını 31 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Aday tanıtımının yapılacağı Dersim Düğün Salonu’na; EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ESP Genel Başkan vekili Şahin Tümtüklü ve Partizan temsilcilerinin yanı sıra çokça davetlinin katılması bekleniyor. İttifakı EMEP, ESP, HDP ile konuştuk. Siyasi parti temsilcileri, kayyımın halk iradesine atandığını hatırlatarak bu birliğin bu gereklilik sonucunu oluştuğunu vurguladı.

    EMEP: HALKÇI BELEDİYECİLİĞİ UYGULAYACAĞIZ

    Yerel seçimlerin AKP açısından tek adam rejiminin devamı ve sac ayağı olarak görüldüğünü belirten EMEP İl Başkanı Ergin Tekin, “Tam tersinden kaybetmeleri kendi iktidarlarının tartışılması demektir. Bu açıdan  kaybetmelerini sağlamanın en önemli yolu halk güçlerinin en geniş birliğini sağlamakla olacaktır” dedi. En geniş birliği oluşturabilmek için çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, “İl örgütü olarak bu en geniş birlikteliğin oluşması için Kasım ayında yerelden  bir çok kurumun katıldığı bir forum düzenlemiştik. Verimli bir forum olmuştu ama tam anlamıyla en geniş bir birliktelik oluşmadı. Buna rağmen iyi bir birliktelik oluşturduğumuzu düşünüyoruz” dedi. İktidarın yerel yönetim politikasının en açık örneğinin halkın iradesine atanan kayyımların uyguladığı yönetimde görülebileceğini belirten Tekin, “En son Sayıştay’ın il belediyesine dair yaptığı tespitler, kayyımın halkın ihtiyaçları yerine bir çok usulsüzlük yaptığının belgesi oldu. O nedenle elimizden alınan belediyemizi tekrar kazanarak kurulacak halk meclisleri ve yapılacak çalışmalarla halkın olan belediyeyi halka teslim etmek için güç birliği oluşturduk. Demokratik halkçı yönetim modelini 31 martta Dersim’de uygulamaya başlayacağız” dedi. 

    HDP: İTTİFAK YAPMAMAK ANORMAL OLURDU

    Birliğin  bir gereklilik olduğunu ve Dersim’in de bu birliğe ihtiyacının olduğunu söyleyen HDP İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek, “Uzun süreden beri Dersim’i, sadece fiziki olarak değil politik olarak da çevreleyen bir durum söz konusuydu. Dersim’in; kültürünü, dilini, inancını yok etmeye dejenere etmeye çalışan bir kayyım yönetimi var şimdi. Cem evlerimize bile imam atanma söz konusu bu yönetim tarafından. Coğrafyamız barajlarla boğulmaya çalışılıyor. Bu da yetmezmiş gibi her yıl ormanlarımız yakılıyor” dedi. Kayyımın, Dersimlilerin kültürüyle uzlaşmayan işler yaptığını söyleyen Çiçek, “Şu anda mesela Dersim’de, Dersimlilerin değer olarak gördüğü bir sürü şahsın isminin yazılı olduğu tabelalar kaldırıldı, yerine hiç bizim kültürümüzle ilişkili olmayanların isimleri yazıldı” dedi. Kayyım atanmadan önce belediyenin kasasında 10 milyonu aşkın paranın olduğunu söyleyen Çiçek, “Şimdi milyonlarca borcunun olduğu söyleniyor” dedi. İttifakın gerekliliğini “Dersim’in bütün kaynakları ipoteklenmiş durumda. Hal böyleyken Dersim’de demokrasi güçlerinin de buna top yekûn bir karşılık vermesi gerekiyordu. Bu birliktelik de aynı yöne bakan dost kurumlarının Dersim’i daha iyi yönetebilme fikrinin sonucunda oluşmuş bir birlikteliktir, bir araya gelmemek anormal olurdu. Hala bu birlikteliğe katılmamış olan dostlarımız var şahıslar var bunların da bu birlikteliğe katılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle ittifaka dahil olmamış, halk iradesinden yana özellikle tavır almamış olanları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz” şeklinde özetledi. 

    ESP: HALKIN İRADESİNİ GERİ ALMAK İSTİYORUZ

    Dersim’in, Bölge’de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen ESP İl Temsilcisi Metin Kılıç,  “El koyulmuş halkın iradesini geri almak istiyoruz. Bu iradeyi alabilmek için de böyle devrimci güç birliğine ihtiyaç var” dedi. Güç birliğinin, halk iradesine zorla el koyanlardan belediyeyi alıp tekrardan halka teslim etmek üzere kurulduğunu vurgulayan Kılıç, “Halkın iradesini gözetmek gerekiyor. Şu anda geniş bir birliktelik oluşturmaya çalıştık ancak dahil olmamış olanlar var. İsterdik ki, beraber olalım. Daha iyi olurdu. İsterdik ki ötekileştirilmiş bütün kurumlar, kişiler kendilerini bir yönetimde bulabilsinler. Çağrımız hala geçerli, bu birlikteliğe katılmamış olanların bu birlikte yer alması gerektiğini ve daha geniş birlikle Dersim’i yönetmek istediğimizi vurguluyor ve kapımız sonuna kadar açık diyoruz” dedi. 

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