Karabağlar'da bakanlığın kentsel dönüşüm planlarına halktan itiraz

Karabağlar'da halka rağmen sürdürülmek istenen bakanlığın kentsel dönüşüm çalışmalarına bölge halkından yine itiraz geldi. Bakanlığın kentsel dönüşüm planlarında yer almadıklarını belirten Karabağlarlılar son olarak askıya çıkan imar planlarının da iptalini istedi.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2012 yılında riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir’in Karabağlar ilçesinin Cennetçeşme, Limontepe ve Uzundere semtlerindeki 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni imar planlarını geçtiğimiz ay yayınlandı. Yargı kararlarından ve ekonomik krizden kaynaklı ilk etaptaki inşaat çalışmalarını tamamlamayan bakanlık ikinci etap için çalışmalarını başlattı. İlk olarak Bahriye Uçok Mahalleleri ile Salih Omurtak Mahallelerine kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yakın zamanda askıya çıktı.

74.34 hektarlık alanı kaplayan bakanlığın yeni imar planlarına da bölge halkından itiraz gecikmedi. Mahalle dernekleri tarafından toplanan 600'ün üzerinde dilekçe bugün Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. İtirazın ana gerekçesi dönüşüme dair kentsel dönüşüm strateji planının olmaması. Mevcut planlarda uygulama süreci, organizasyon modeli, finansman yönetimi, süre ve hak sahiplerine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Yine itirazın gerekçeleri arasında eğitim, sağlık, sosyal ve yeşil alan oranları yönetmelikte belirlenen düzeyde olmaması ve planların uygulanması halinde yoğun yapılaşma, aşırı nüfus yoğunluğu getirecek olması. Planların iptal olmaması durumunda bölge halkı yine yargı yolunu devreye sokacak.

“PLANLARDA HAKLARIMIZ YOK SAYILMIŞ”

Dilekçeler verilmeden önce basın açıklaması da düzenlendi. Karabağlar Mahalleler Birliği adına basın metnini okuyan Aleyna Ecevit planların ranta dayalı değişim getirdiğinin belirterek "Plan, Karabağlar İlçesinde hukuksuz biçimde ilan edilmiş olan riskli alanda yaşayan bizlerin, uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalardan kaynaklı kazanılmış haklarımıza dair herhangi bir açıklama yapmayıp, ucu açık bir uygulama ortaya koymuştur. Planlama alanındaki hak sahiplerinin plana esas yapılacak işlemlerle ilgili tasarruflarının kendileri mi yoksa hangi kurum ya da kuruluş tarafından yapılacağı bilgisi plan notlarında bulunmamaktadır." dedi.

“OLMADIĞIMIZ DÖNÜŞÜME RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Planlar hazırlanırken katılımcılık ilkesi gözetilmediğini de ifade eden Ecevit şunları söyledi "Plandan etkilenenlerin etkin katılımı sağlanması gerekirken, bırakın plandan doğrudan etkilenen bizlerin görüşleri sorulmadığı gibi kamu, kurum ve kuruluşlarından alınan görüşler tam olarak plan notlarına yansıtılmamıştır. Başta bu mahallelerde yaşayan bizleri yok sayarak, taleplerimiz ve haklarımız, bilimsel kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, odaların görüş ve önerileri dikkate alınmaksızın yapılmak istenen hiçbir planlama ve dönüşüm sürecine destek olmayacağız ve rıza göstermeyeceğiz". (İzmir/EVRENSEL)