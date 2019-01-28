Ayşenur Zarakolu mezarı başında anıldı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, derneklerinin kuruluşunda yer alan insan hakları savunucusu, yayıncı Ayşenur Zarakolu'yu, Zeytinburnu'nda bulunan Eski Kozlu Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı. Belge Yayınları Yöneticisi ve Ayşenur Zarakolu'nun oğlu Sinan Zarakolu’nun katıldığı anma saygı duruşu ile başladı. Anmada konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri, “Mücadelenin ısrarla ve her çeşit baskı altında sürdürülebileceğini gösteren en iyi arkadaşlardan bir tanesidir. Yaşamak kadar önemli olan düşünce ve ifade özgürlüğünün alanını genişletmek için çok özel bir çabası vardı. Onu kaybetmek kötü ama böyle hatıralar ve büyük bir mirası bırakmış olması gerçekten mutluluk vericidir” ifadelerini kullandı.

"MAHPUSLARIN VE ÖTEKİLERİN SESİ"

İHD İstanbul Şubesi ayrıca Zarakolu’nun ölümünün 17. yılında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Mahpusların ve ötekilerin sesi Ayşenur Zarakolu’yu aramızdan ayrılışının 17. yılında saygı sevgi ve özlemle anıyoruz” denildi.

Ayşenur Zarakolu’nun, İHD’nin kuruluşundan itibaren içinde yer alıp çalışmalar yürütmesinin yanında, özellikle düşünce özgürlüğü alanının genişlemesine özel bir katkı sunduğu ve yaşamı boyunca yayıncılıktan gazeteciliğe birçok alanda mücadelesini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Gerek muhalif kitapların basımı ve gerekse tabu sayılan konularda yaptığı yayınlar nedeniyle hakkında sayısız davalar açıldı, yargılandı, hapis yattı ama yılmadı. İnsan Hakları alanında verdiği kararlı, direngen mücadelesiyle halen yolumuzu aydınlatan, yol arkadaşımız, insan hakları savunucusu, yayıncı Ayşenur Zarakolu 17. ölüm yıldönümünde yine aramızda. Saygı, sevgi ve özlemle “Ayşe Abla.” (HABER MERKEZİ)