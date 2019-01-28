Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'te

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, "Hele bakın kim gelmiş" türküsü eşliğinde Senegalli forvetin daha önce Spor Toto Süper Lig'de kaydettiği gollere yer verildi. Videoda "Hoş geldin Moussa Sow" ifadesi de yer aldı.

Hele Bakın Kim Gelmiş @19Sow pic.twitter.com/SLoUACodBY — Gazişehir Gaziantep FK (@Gaziantep_FK) 22 Ocak 2019

Kulüp yetkilileri, daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor forması da giyen 33 yaşındaki golcünün Gaziantep'e geldiğini ve gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiğini kaydetti.

Moussa Sow, Fenerbahçe formasıyla 133 maçta 64 gol atmıştı. (SPOR SERVİSİ)