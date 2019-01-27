Konya'da kadın ve iki çocuğu öldürülmüş olarak bulundu
Konya'da bir çiftlik evinde kadın ve yaşları 7-13 arasındaki iki çocuğu öldürülmüş halde bulundu.
Fotoğraf: DHA
Konya'da bir çiftlik evinde kadın ve iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu.
Saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okcu Sokakta bir çiftlik evinde isimleri henüz belirlenemeyen anne ile yaşları yaklaşık 7 ila 13 arasındaki iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu.
Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, öldürülen anne ve çocuklar ile saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (Konya/DHA)
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