Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube, genel kurulunu tamamladı

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube’nin olağan kongresi yapıldı. Eski şube yönetiminden Yenigül Özen Dolgun ve Maltepe Belediyesi işçisi Ali Sönmez’in aday olduğu genel kurulda, Dolgun şube başkanı seçildi.

Kadıköy’de Aktaş Düğün Salonu’nda yapılan genel kurulun açılış konuşmasını eski şube başkanı Nevzat Karataş yaptı. Katılımın yoğun olduğu genel kurulda konuşan Karataş, “Bir önceki şube başkanının tutarsızlıklarından dolayı işçilerin ortak imzasıyla eski şube başkanı yerine ben getirildim. Mevcutta bulunan yüz delegenin yüzü de benim için imza vermişti. Benim şubede olduğum dönemde şube yöneticileri arasında hiçbir çatlak ve sıkıntı olmadı” dedi. Yeni yönetimde yer almayacağını ve aday olmadığını söyleyen Karataş divan önerisini oylamaya sundu ve öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Divan adına konuşan Mehmet Güleryüz, taşeron işçilere kadro verilmesinin aldatmacadan ibaret olduğunu vurguladı. Belediye şirketlerine geçirilen işçilere, kadrolu işçilere tanınan hakların tanınmadığını ifade eden Güleryüz, “Bununla yetinmediler, bizim iş kolumuzdaki işçiler 30 Haziran 2020 tarihine kadar toplu iş sözleşmesi imzalanmış oldu ve bunun adına kadro dediler” dedi.

Faaliyet ve denetim raporlarının sunulup oylanmasının ardından, taşeron işçilerin desteklediği Maltepe Belediyesi Dış Temizlik İşçisi Ali Sönmez ve eski şube yönetiminden Yenigül Özen Dolgun başkanlığında divana iki liste sunuldu.

"LİSTEYİ İŞÇİLERLE OLUŞTURDUK"

Şube Başkan Adayı Ali Sönmez konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben 12 yaşımdan beri işçi bir ailenin çocuğu olarak iş yaşamına başladım. 12 yaşımda çırak olarak başladım ve o dönemlerde sendikal yaşamın en çetin, sıkıntılı dönemleriydi. 17 yıl deride çalıştım ve 17 yıllık sendikal mücadele tecrübemiz oldu arkadaşlarla. Bugün de Maltepe Belediyesinde temizlik işlerinde çalışmaktayım. Maltepe Belediyesi baştemsilcisi ve aynı zamanda başkan adayınız olarak konuşmaktayım. Biz taşeron işçileri olarak hiçbir güvencemiz olmadan, her türlü hakarete ve angaryaya maruz kalarak çalışmaktayız. Biz 2014 yılından beri bu taşeronlaştırmaya karşı nasıl mücadele veririz diye düşünüp tartışıyorduk ve bir komiteleşme süreci başladı. Biz belediye temizlik çalışanları olarak 16-17 mahallede çalışıyoruz ve birbirimizden haberimiz olmuyordu. Bu sebeple bir araya gelmenin koşulu olarak komitelerin var olması gerektiğini düşündük ve komiteler kurduk. Bu süreçte işimizle ve ekmeğimizle tehdit edildik fakat sendikal mücadelemizden asla geri adım atmadık ve bugün de taşeron işçilerin adına burda başkan adayı olarak bulunmaktayım. Biz birlik ve bütünlük içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve işçilerin ortak kararıyla bir yönetim oluşturulması taraftarıyız. Ve biz bugün bütün işçilerle tartışarak ve işçilerin ortak iradesiyle bir yönetim listesi oluşturduk.”

"DİRENÇ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Ekonomik krizin derinleştiği bu süreçte hayat pahalılığının giderek arttığına vurgu yapan Sönmez, “Bunun karşısında işçilerin ve sendikaların aldığı tutumun birleştirici bir rolü olmak zorunda. Bir ekonomik kriz dayatmasıyla karşı karşıyayız ve bu krizin faturası biz işçi ve emekçilerin üzerine atılmak isteniyor. Biz bütün arkadaşlarımızla sendikalı sendikasız ayrımı olmadan beraber mücadele ederek bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. 2 No’lu şube başkan adayınız olarak bunun öncülüğünü yapmaya hazırım. Mevcut hükümet kıdem tazminatını fona devretmeyi ve krizi işçi ve emekçinin sırtına yüklemek istiyor. İşsizlik Fonu’nun çarçur edilerek patronlara peşkeş çekildiği bir süreci de yaşayacağız yakın zamanda. Bunun karşısında bir direnç göstermek zorundayız. Ben temizlik işçisiyim ve işçi sınıfı mücadelesinin içinden buraya geldim. Sendikalara aşağılardan gelen, işçi sınıfı içerisinden gelen arkadaşların da talip olması gerekir. Biz bunun daha ilerisini savunabileceğimize inanıyoruz. İşçiler olmadan sendika olmaz” diye konuştu.

"EN GÜÇLÜ TEPKİYİ ORTAYA KOYDUK"

Başkan adayı Yenigül Özen Dolgun da “Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 2 No’lu şube mali sekreteri olarak 20 yıllık bir sendika mücadelesi ve bu mücadelenin ardından sendika şube başkanı adayı olarak karşınızdayım. Sendikal örgütlenmenin karşısındaki tüm baskılara rağmen 4 yıl önce göreve geldiğimizde şubemize bağlı 500’e yakın üyemiz vardı. Şubemize bağlı hak mücadelesi veren üye işçi sayısını artırarak Türkiye’de sendikal mücadelenin emekçi kitlelerle buluşmasının en sağlam temellerini attık. Emek mücadelesini ortaklaştırdık. Belediye kreşlerinde taşeron, kadrolu ve memur ayrımını ortadan kaldırarak tüm üyelerimizin çocuklarının özgürce eğitim almasını sağladık” dedi.

Yemekhane ve personel servislerinde taşeron, kadrolu ve memur ayrımı olmaksızın ihtiyacı olan herkesin eşit hizmet alabilmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Dolgun şöyle devam etti:

“Kıdem tazminatı hakkımız gasbedilemez diyerek sokağa tek vücut olarak çıktık. Taşeron düzeniyle işçileri böl parçala yönet sistemine mahkum etmek isteyenlere müsaade etmedik. Üyelerimizin olduğu tüm iş yerlerinde teker teker toplu sözleşmeler imzaladık. Tüm işçileri sendikamızın çatısı altında taşerona karşı mücadele zemininde buluşturduk. Emeğin ve alın teri mücadelesi KHK’lere kurban edilemez dedik ve KHK adı altında Türkiye genelinde güvenlik soruşturması gerekçesiyle binlerce işçinin ekmeğiyle oynayan bu düzene en güçlü tepkiyi biz koyduk. Maltepe Belediyesinde güvenlik soruşturmasıyla işten atılmak istenen 50’yi aşkın işçinin atılmaması için direnerek güvenlik soruşturmalarını yırtıp attık. O zorlu günleri tek bir sendikalı işçiye zarar gelmeden birlik ve dayanışma ile atlattık. Biz direndik ve işçiler kenetlendi. Mücadelemiz daha da büyüdü ve güçlendi.”

Doğal delegelerle birlikte 165 delegenin 160’ının seçime katıldığı genel kurul sonucu, Yenigül Özen Dolgun 105 oy alarak şube başkanı seçildi. Ali Sönmez ise 55 oy aldı. (İstanbul/EVRENSEL)