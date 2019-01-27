Mersin'de konkordato ilan eden firmanın civcivlerine yem sağlanacak

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, tavuk ve yumurta üretim firması Garip Tavukçuluk, kiraladığı kümese yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Firma konkordato ilan edince, aç ve susuz kalan civcivler ölüme terk edildi. Haberler sonrası devreye giren yetkililer firmaya yem desteği sağlanacağını açıkladı.

Çamlıyayla'da Sabire Eren'e ait kümesi kiralayan Adana merkezli Garip Tavukçuluk, buraya yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Şirket kısa süre önce konkordato ilan edince 15 gündür bölgeye yem göndermeyince hayvanlar da açlık ve ölüm tehkilesi ile karşı karşıya kaldı. Şimdiye kadar 200 bine yakın civciv açlıktan öldü. Ölen civcivleri küreklerle çuvala doldurup atmak zorunda kaldığını belirten kümes sahibi Sabire Eren, "Hayvanların aç susuz öldüğüne yanıyorum. Ağzıma ekmek alsam boğazımda kalıyor. Bu hayvanların günahı ne anlayamadım. Yıllardır böyle bir şey görmedik" diyerek gözyaşı döktü.

DHA'ya konuşan mahalle muhtarı Mustafa Borluoğlu ise yardım beklediklerini ifade ederek, "Firmanın göndermiş olduğu civcivler ölmeye başladı. Civcivler geleli 15 gün oldu, bir sefer yem gelmedi. Kendi imkanımızla bu kadar yapabiliyoruz. İmkanlar el vermeyince civcivler telef oldu. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden yardım istiyoruz. Tarım kredi ve bankalara borcu olan bu insanlara yardım edilmesi lazım. Bir papağan kadar bu tavuk üreticilerinin değeri kalmadı. Sahada 2 milyon hayvan var bunların hepsi ölüme terk edildi" dedi.

YEM DESTEĞİ SAĞLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

Pakdemirli, "Gönül bunları görmek istemiyor ama tabii serbest piyasada yaşıyoruz. Görüşmelerimiz oldu bu iş çözüldü, yem desteği sağlanacağını, civcivlerin yaşayacağını öğrendik" dedi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğünden, konkordato ilan eden tavukçuluk firmasındaki kanatlı hayvanlara yem tedarikinin başladığı bildirildi.

Açıklamada, sorunun çözülmesi için yoğun çaba harcandığı belirtilerek, "Bugün itibarıyla yeni firmalarla yapılan sözleşmeler doğrultusunda yemler işletmelere ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı. (EKONOMİ SERVİSİ)