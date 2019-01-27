27 Ocak 2019 18:03Son Düzenlenme Tarihi: 27 Ocak 2019 19:03
Amasya'da madende göçük: Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı
Amasya'da Yeni Çeltek Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçi kurtarıldı.
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Fotoğraf: Murat Arslan/AA
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında göçük yaşandı. Toprak altında kalan 3 işçi de kurtarıldı.
AA'nın haberine göre; Yeni Çeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçük sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçükte, toprak altında kalan 3 işçi, yaralı olarak kurtarıldı. Göçükten çıkarılan işçiler, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. (HABER MERKEZİ)
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