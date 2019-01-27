Gülsan işçileri, patronun villası önünde ücretlerini istedi

İstanbul Beylikdüzü’nde kurulu Gülsan Profil Boru ve Cam İşleme Sanayi bünyesinde çalışan ve tazminatları ödenmeden işten atılan 200’e yakın işçi, patronun Sarıyer’de bulunan evi önünde eylem yaptı. 1,5 aylık maaş alacakları ile kıdem ve ihbar tazminatları da ödenmeyen işçiler alacaklarını bir kez daha istedi. İşçilere DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş ve Gıda-İş sendikası yöneticileri de katılarak destek verdi. İşçiler sık sık, “Direne direne kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Gülsan işçisi yalnız değildir” sloganları attı.

İşçiler adına konuşan Avukat Mehmet Akça, “İşveren tabiri caizse bizden kaçmış durumda. 23 Eylül’den bu yana bütün işçiler mağdur. Biz de bu süreçte hukuki desteğimizi sürdürüyoruz. Diğer işverenleri de ziyaret edeceğiz. İşçilik alacaklarımızı almak istiyoruz. Herkes emeğinin karşılığını istiyoruz” dedi. İşçiler fabrika önünde de eylemlerini sürdürecek. (İstanbul/EVRENSEL)