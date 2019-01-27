Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin oy pusulalarındaki yerleri için seçim yapıldı.
Fotoğraf: DHA
Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AKP 8, CHP 7, HDP 12, MHP 10 ve İYİ Parti 11'inci sırada yer alacak.
YSK Başkanı Güven kura çekiminden önce “Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir” açıklamasını yaptı.
Güven'in yaptığı konuşmanın ardından kura çekimine geçildi.
Kura çekiminden çıkan sonuçlara göre partilerin sırası şöyle:
Saadet Partisi - 1. sıra
BTP - 2. sıra
TKP - 3. sıra
Vatan Partisi - 4. sıra
BBP - 5. sıra
HÜDA-PAR - 6. sıra
CHP - 7. sıra
AKP - 8. sıra
Demokrat Parti - 9. sıra
MHP - 10. sıra
İYİ Parti - 11. sıra
HDP - 12. sıra
DSP - 13. sıra (HABER MERKEZİ)