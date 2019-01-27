Manisa'da heyelan nedeniyle Turgutlu-Ödemiş yolu trafiğe kapatıldı
Meydana gelen heyelan sonucu yığılan toprak ve devrilen ağaçlar nedeniyle Turgutlu-Ödemiş yolu trafiğe kapatıldı
Fotoğraf: Haluk Satır/AA
Manisa’nın Turgutlu ilçesi Yukarıbozkır kavşağında heyelan nedeniyle Turgutlu- Ödemiş yolu trafiğe kapatıldı.
Kentte süren aşırı yağışlar Dağmarmara Mahallesi yolunun Yukarıbozkır kavşağında zeminin yumuşaması nedeniyle heyelan oldu. Ağaçlar yola devrildi.
Bunun üzerine Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Turgutlu-Ödemiş yolunu trafiğe kapattı.
Yukarıbozkır - Güney yolunu kullanmak isteyen sürücüler, eski yola yönlendiriliyor.
Ekiplerin kapalı yolu açmak için bölgedeki çalışması sürüyor. (AA)
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