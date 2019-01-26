Kürtaj yasasına karşı Almanya'da eylem günü

Semra ÇELİK

Köln

Kürtajı zorlaştıran ve doktorların internet sayfalarında kürtaj yaptıklarını açıklamalarını yasaklayan ceza yasasının 219a maddesi, Almanya çapında yapılan eylemlerle protesto edildi.

25 kentte bir araya gelen kadınlar, hem 219a maddesinin hem de kürtajı belli koşullara bağlayan 218 paragrafının kaldırılmasını istedi.

Köln'de de Dom Katedrali'nin önünde yaklaşık 500 kadının katıldığı bir eylem yapıldı.

Yasa doktorların internet sayfalarında kürtaj yaptıklarını açıklamaları ve kürtajla ilgili bilgi vermelerini yasaklıyor. Ceza yasasının bu paragrafı Hitler döneminden kalma. Buna karşı çıkıp internet sayfalarında açıklama yapan doktorlar gerici bazı inisiyatiflerin (doğmamış canın korunması, vb..) şikayeti üzerine yargılandı, mahkum edildi.

Hükümet partileri SPD, CDU, CSU, sözde bir uzlaşma metni hazırladı. Ancak bu metin sadece bir aldatmaca. Doktorlara getirilen kısıtlama devam ediyor, sadece resmi sağlık dairesi ve doktorlar odası kürtaj yapan doktorların listesini yayınlayabilecek.

Kadın örgütleri ve kürtaj yapan doktorlar bu uzlaşmanın kürtajı meşru olmayan görüntüsünden kurtaramayacağını ve listedeki doktorları saldırı hedefi haline getireceği eleştirisinde bulunuyor.

Kürtajla ilgili 218. paragraf da kadınların danışma hizmeti almadan kürtaja karar vermesini engelliyor.

Danışma hizmetini Pro Familia gibi kadınlardan yana kuruluşlar gibi dini kurumlar da destek veriyor ve bu kurumlar kadını kürtajdan vazgeçirmeyi hedefliyor.