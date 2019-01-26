‘Sana ne’ cevabının karşısında aranan adalet

Ankara Tabip Odası (ATO), Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında gazeteci Uğur Mumcu’yu anarak ‘Adaletsizlik Sağlığa Zararlıdır’ başlıklı açık oturum düzenledi.

ATO Başkanı Vedat Bulut ve Avukat Ender Büyükçulha'nın konuşmalarıyla devam eden oturumda hekimlerin yaşadıkları sorunlara ve adaletsizliğe dikkat çekildi. Büyükçulha, mahkeme sürecinde MİT elemanlarından "Elinizde kanıt, delil var mı" sorusuna, "Sana ne"yanıtının verildiğini ifade etti.

Fotoğraf: Evrensel

'30 TIP FAKÜLTESİ NÜFUSU KADAR HEKİM İŞSİZ'

ATO Başkanı Vedat Bulut, adalet kavramının hukuktan çok daha önemli olduğunu söyleyerek yapılan adaletsizlik nedeniyle işlerini yapamayan hekimlere dikkat çekti. 3 bin 383 hekimin soruşturmalar ve KHK'ler ile işinden ayrı olduğunu söyleyen Bulut, "30Tıp Fakültesi nüfusu kadar hekim işsiz. 6 Tıp Fakültesi kadar hekim ise atanmayı bekliyor" diye konuştu. Konuşmasını Platon'un sözüyle bitiren Bulut, "Adaletsizliğin en büyüğü adil gibi görünenlerdir" dedi.

KAZANDIĞIMIZ DAVALARI UYGULATAMIYORUZ

Avukat Ender Büyükçulha ise sağlık alanında devasa altüst oluşların yaşandığını ifade ederek, "Dava kazanmaktan değil kazandığımız davaları uygulatamamaktan sorun yaşıyoruz. İşsiz birçok hekim sigortacılık yapıyor, tarlada çalışan ve boşta gezenler var" diye konuştu.

İhraç edilen ve güvenlik nedeniyle işlerine başlatılmayan hekimlerin dosyasına ilişkin eleştirilerede bulunan Büyükçulha bir dosyadan örnek vererek,"Öğrenciyken katıldığı pikniğin terör örgütü ile bağı kurulmaya çalışan hekimler var. Bu hekimin o dönem bulunduğu ildeki savcılığa sorduk hakkında bir şey olup olmadığını ve temiz cevabı aldık. Ancak mahkemede MİT görevlilerini ikna edemiyoruz. Mahkeme artık MİT'e sordu. 'Hakkında somut bir delil var mı elinizde' diye ve 'Sana ne' yanıtı verildi" dedi. Hekimlerin adalet konusunda ah'larının çok büyük olduğunu söyleyen Büyükçulha, "Uğur Mumcu da adaleti arıyordu, hekimler de adaleti arıyor" dedi. (Ankara/EVRENSEL)