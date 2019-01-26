‘Barışa ve insanca yaşama hakkı için mücadeleye daha çok ihtiyaç var’

Kamusal dostluk, dayanışma ve barış şiarıyla kurulan ve mültecilerle ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Halkların Köprüsü Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tepekule Kongre Merkezi’ndeki kurula dernek üyelerinin yanı sıra Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, İHD yöneticileri ve eski milletvekili, insan hakları savunucusu Akın Birdal da katıldı.

Derneğin açılışında konuşma yapan başkan Prof. Dr. Cem Terzi, son süreçte dernek çalışmaları sırasında yaşanan zorluklara değinerek “OHAL yaşadık, pek çok dernek kapatıldı. Her yayınlanan KHK’de derneğimizin ismini de listelerde aradık. Dernek kapatılmasa da aralarında dernek yöneticilerimizin, üyelerimizin ve gönüllülerimizin olduğu pek çok kişi kamudan KHK’lerle ihraç edildi. Sahaya çıkışlarımız defakto olarak engellendi. Sahaya her çıkığımızda 'izniniz var mı, nereden geldiniz şeklinde sorularla karşılaştık. Mülteci çalışmaları devletin inisiyatifine bırakıldı” dedi.

'ÇALIŞMALARI ENGELLEYECEK SİYASİ ORTAM OLUŞTU'

Dernek kurulduğunda en zor yılı yaşadıklarını belirten Terzi şunları söyledi, “Çalışmaları engelleyecek bir siyasi ortam oluştu. Bunun psikolojik etkisi de oldu, kontrol mekanizması oluştu. Kurulduğumuz günle karşılaştırdığımızda daha zor bir Türkiye’de yaşıyoruz. Derneğimizin kuruluşunda amaçlanan barış ve insanca yaşam hakkına eskisine göre daha çok ihtiyaç var. Dayanışma faaliyetlerine dünden bugüne daha çok ihtiyaç var. Kurulduğumuzda ülkede umut ve sorunların çözüleceğine dair bir yaklaşım vardı. Deneyimlerimiz yeni çalışmalara yol gösterecektir. Bir sorumluluk bilinciyle zor dönemin altından kalkabilecek ekibe ihtiyaç var.”

Faaliyet, denetleme, disiplin raporları ve gelir gider tablosu onaylandıktan sonra seçimlere geçildi. (İzmir/EVRENSEL)