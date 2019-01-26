Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Aru Adalarının 112 kilometre kuzeybatısında olan 6,6 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi. Batı Sumba bölgesinde de çarşamba günü, 6.2 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. (AA)