26 Ocak 2019 12:26
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Fotoğraf: Wikimedia Commons
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Aru Adalarının 112 kilometre kuzeybatısında olan 6,6 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi.
Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi. Batı Sumba bölgesinde de çarşamba günü, 6.2 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. (AA)
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