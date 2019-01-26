Boşanmak isteyen kadını 14 kez bıçakladı ‘öldürme kastım yoktu’ dedi

İzmir’in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu S.Ş.’yi (27) sokak ortasında bıçakla yaralayan Aytekin Ş. (35) hakim karşısına çıktı.

Çamdibi semtinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşanan olayda, çocuklarını okula bırakan S.Ş., eve dönüş yolunda ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu Aytekin Ş. ile karşılaştı. Aytekin Ş. 14 yerinden bıçaklayarak, yaraladı.

Aytekin Ş. olay yerinden kaçarken genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tutuklanan Aytekin Ş. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan S.Ş. ise tedavisinin ardından hayata tutundu.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Aytekin Ş. ile S.Ş. ve taraf avukatları katıldı.

S.Ş’yi 14 yerinden bıçaklayan Aytekin Ş., “Benim öldürme kastım yoktu” dedi.

'BANA VE ÇOCUĞUMA ŞİDDET UYGULADI'

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü, bu nedenle de ayrı yaşadığını söyleyen S.Ş. ise yaşadıklarını şöyle anlattı,

“Sürekli şiddet uyguluyordu. Çalışmadığı için beni dilendiriyordu. Şiddetten bıktığım için kadın sığınma evine gittim. Bir süre sonra babamın evine döndüm. Olay günü beni arayıp ‘Bugün senin ölüm günün olacak’ dedi. Çocuğunu görmek istediğini söyleyince okulun orada görebileceğini söyledim. İki çocuğumu okula bıraktım. Eve dönerken, sokakta karşılaştık. Çocuğum bebek arabasındaydı. Biraz sevdikten sonra eve gitmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine elindeki bıçakla göğsüme vurdu. Yere düşüncede sırtımdan bıçaklamaya başladı. Olay yerinden giderken de ‘Sen bugün öleceksin bunu hak ettin’ dedi. Bana bunu yaptığı için kendisinden şikayetçiyim.”

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan S.Ş.’nin kaç kez bıçaklandığının belirlenmesi ve yaralarının niteliği konusunda rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (İzmir/DHA)