26 Ocak 2019 00:06

TMMOB’dan Kocaeli'de Uğur Mumcu anması

Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. yılında Kocaeli'de Makine Mühendisleri Odası'nın düzenlediği etkinlikle anıldı.

TMMOB’dan Kocaeli'de Uğur Mumcu anması

Fotoğraf: Evrensel

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    24 Ocak 1993'te Ankara’daki evinin önünde, arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, katledilişinin 26’ncı yılında Kocaeli'de unutulmadı. Mumcu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi’nin ev sahipliğinde anıldı.

    Etkinlikte Gazeteci Nebil Özgentürk’ün Uğur Mumcu için hazırladığı belgesel izletildi. Belgesel gösteriminin ardından kitle örgütü temsilcileri Uğur Mumcu'ya dair konuşma yaptı. Temsilcilerinin konuşmalarının ardından Nebil Özgentürk, belgeselin ortaya çıkış hikayesini anlattı.

    ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUNDU

    Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma programına Nebil Özgentürk, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, TGS İl Temsilcisi Caner Aktan, KOGACE Yönetim Kurulu Üyesi Suriye Çatak Tek, kitle örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    "ONUN YOLUNDAN GİDİYORUZ"

    Belgesel gösteriminin ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adına konuşma yapan Hasan Metin Taşkıran, “Ocak ayı gazeteciler için maalesef yas ayına dönüşmüş durumda. Metin Göktepe, Hrant Dink ve Uğur Mumcu… Uğur Mumcu’nun ölümünün üzerinden 26 yıl geçti fakat cinayet hala aydınlatılmadı. Uğur Mumcu, her şeyden önce bir gazeteciydi. Bugün bizler kendi bildiğimiz doğruları yazarken onun yolundan gidiyoruz. Bu Uğur Mumcu’nun ölmediğinin en büyük kanıtlarından biridir. Basına olan saldırı her yönüyle ortada. Bugün 138 gazeteci cezaevinde. Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 156’ncı sırada. Bu dönemde araştırmacı gazetecilik ihtiyacı daha çok çıkıyor. Bizler halkın doğru bilgiyi aldığı bir meslek yaşantısı istiyoruz. Ancak böyle olduğunda demokratik bir ülke olacağız” ifadelerini kullandı.

    "SOKAKLARDA OLACAĞIZ"

    Taşkıran’ın ardından söz alan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Üyesi Suriye Çatak Tek, “Toplumun vicdanı olan gazetecilere yönelik saldırılar dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Bugüne kadar çok şehit veren bir meslek grubuyuz. Bugün düşük ücretle, insanca olmayan çalışma koşullarıyla, değişen saldırı biçimleriyle halkın haber hakkını savunmaya çalışıyoruz. Bizler basın özgürlüğünün olduğu bir dönemi hayal ediyoruz. 26 yıldır olduğu gibi Uğur Mumcu’nun cinayetinin aydınlatılması için sokaklarda olacağız” şeklinde konuştu.

    "BASINA SAHİP ÇIKMAK, KAMUSAL HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK DEMEKTİR"

    Tek’in ardından kürsüye çıkan MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci, “1990’lı yılların başlarına gidildiğinde bir dizi faili meçhul cinayetler vardır. Karanlık eller, o dönemde düğmeye basmıştır. Uğur Mumcu cinayeti de bu dönemde işlenmiştir. Geçen 26 yıla karşın cinayetin arkasındaki karanlık yapı henüz çözülemedi. Uğur Mumcu, her şeyden önce demokrasiyi savunan aydın vatandaş, mesleğine sevdalı, cesur bir araştırmacı, laik ve toplumsal adalete inanan bir insandır. Özgür ve bağımsız basın, özgür bir topluma işaret eder. Basına sahip çıkmak, kamusal haklarımıza sahip çıkmak demektir” diye belirtti.

    "ÖLDÜRMÜŞ, VURMUŞ, HAPSETMİŞİZ"

    Kürekci’nin ardından kürsüye çıkan Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk, “İçimizdeki gözyaşını bir kez daha akıtıyoruz ama arkasından hemen umutlanıyoruz. Türkiye’nin her yerinde dünden itibaren Uğur Mumcu’yu konuşuyoruz. 35 yıldır yazı yazan, belgesel yapan bir insan olarak, beyaz atlarına gidip giden güzel insanların arkasından gözyaşı döküyorum. Hüzün beni çekiyor. Bu ülkenin hüzünleri, karanlık günleri o kadar çok ki, neşeli ve şenlikli şeyler yapamadım. Aslında neşeli şeylere de ihtiyacımız var. Ben hüznü seçtim, pişman değilim. Ne kadar çok öldürmüş, vurmuş ve hapsetmişiz” şeklinde konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı

    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı

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