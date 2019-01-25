Suriyeli aileye saldırı: 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Antep'te Suriyeli anne ve 3 çocuğu, yaşadıkları evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganların dövüp, kafalarına sert cisimle vurduğu çocuklardan 15 yaşındaki Hanen Elalevi hayatını kaybetti. Ağır yaralı anne ile 2 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Suriyeli Ayşe Farmeti (39) ile çocukları Hanen (15), Nur El Nude (11) ve Raman Elalevi (8) evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Başlarına sert bir cisimle vurulan ve dövülen anne ve çocukları, eve gelen baba tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanen Elalevi'nin öldüğünü belirledi. Anne ve 2 çocuğu ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Hanen Elalevi'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polis, adı açıklanmayan baba Elalevi'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Babanın olay yerinde polise verdiği sözlü ifadesinde evden çuval almak için çıktığını geri döndüğünde de eşi ve çocuklarını kanlar içinde bulduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatan polis, saldırgan ya da saldırganları belirlemeye çalışıyor. (Antep/DHA)