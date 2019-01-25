Filiz Kerestecioğlu: Daha kaç çocuğun yaşamını yitirmesi gerekiyor?

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu; SMA hastası 11 yaşındaki Arda Tahsin Acen’in hastalığının tek çaresi olan Spinraza (Nusinersen) ilacının temin edilememesi nedeniyle ölümünü Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. “Hastalığın tek çaresi olan ilacın, SGK kapsamına alınması için daha kaç çocuğun yaşamını yitirmesi gerekiyor?” diye soran HDP’li Kerestecioğlu şunları söyledi:

“Ne yazık ki, geçen süre boyunca hastalar için hayati önem taşıyan Spinraza ilacı SGK kapsamına alınmazken, 3 yaşında bu hastalığa yakalanan Arda Tahsin Acen ilacı beklerken hayatını kaybetmiştir. Eğer ilaç temin edilebilseydi Arda bizlerle olacaktı.” (HABER MERKEZİ)