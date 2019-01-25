Bangladeş’te kamyon işçi barakasına çarptı: 13 ölü

Bangladeş’te başkentin yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Cumilla Bölgesi’nde, kömür yüklü kamyonun sürücüsü kontrolü kaybetti, tuğla işçilerinin kaldığı barakaya çarptı.

Olayda 12 işçinin barakada, bir işçinin de hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiği, iki işçinin de hastanede tedavi altında olduğu. (Dakka/AA)