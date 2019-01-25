25 Ocak 2019 09:58
Bangladeş’te kamyon işçi barakasına çarptı: 13 ölü
Bangladeş’te kamyon işçilerin kaldığı barakaya çarptı: 13 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. (Fotoğraf: ARŞİV)
Fotoğraf: Tareq Salahuddin/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
Bangladeş’te başkentin yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Cumilla Bölgesi’nde, kömür yüklü kamyonun sürücüsü kontrolü kaybetti, tuğla işçilerinin kaldığı barakaya çarptı.
Olayda 12 işçinin barakada, bir işçinin de hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiği, iki işçinin de hastanede tedavi altında olduğu. (Dakka/AA)
ETİKETLER: Bangladeş
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