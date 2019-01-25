25 Ocak 2019 08:28
Konya’da 1 kişi soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti
Konya’da ısınmak için yaktığı kömür sobasından karbonmonoksit gazından zehirlenen 33 yaşındaki Abdurrahman Doğan, yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Konya’nın Meram ilçesinde soba zehirlenmesi meydana geldi.
Bir fabrikada gece vardiyasında işçi olarak çalışan Abdurrahman Doğan, sabah eve geldiğinde ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu.
Akşam saatlerinde Doğan'a, telefonla ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenip polise bildirildi.
Polis ve yakınları Doğan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Doğan, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. (Konya/DHA)