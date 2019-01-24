Urfa'da muhtar adayı ile muhtarın çocukları arasında silahlı kavga

Urfa'da Bahçelievler Mahallesi muhtar adayı ile şu anda görevde olan muhtarın çocukları arasında silahlı kavga yaşandı, 2 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, Urfa'da mahalle muhtarının çocukları ile muhtar adayı arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından vurulan 2 kardeş yaralandı.

Bahçelievler Mahalle muhtarlığında meydana gelen olayda, 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimleri çalışmaları kapsamında sosyal medya hesabı üzerinde "Oy verirken adayın ailesine iyi bakın, iyi düşünün" yönünde paylaşımda bulunan mevcut muhtar M.D'nin çocukları A.D. ve R.D. ile aynı mahalleden muhtar adayı olan M.N.K. arasında tartışma çıktı. Sosyal medyada başlayan tartışma, bir süre sonra M.N.K.'nin muhtarlık bürosuna gitmesi ile kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanındaki tabancayla A.D. ile R.D. kardeşleri bacağından vurdu. Yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (HABER MERKEZİ)