Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli’de siyasi partiler, dernekler, demokratik kitle örgütleri ve meslek odalarının bir araya geldiği demokrasi güçleri, "Denizli Kent Sözleşmesi"ni açıkladı. Denizli Demokrasi İçin Çağrı Grubu, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı basın açıklamasında hazırladığı "Kent Sözleşmesi"ni kamuoyuna sundu. Denizli Demokrasi İçin Çağrı Grubu adına konuşan Nebi Ebci, yerel seçimler sürecinde belediyeciliğe dair eleştiriler ve öneriler getirdi.

Denizli’nin yıllardır çözülemeyen altyapı ve trafik sorunları olduğunu vurgulayan Ebci, doğa ve insanlar üzerinde sömürünün ve ötekileştirmenin hakim olduğu, parayı merkez alan bir şehir ve kent yönetimi istemediklerini belirtti.

"Özgürlük ve eşitlik, yerel demokrasi inşamızın temel mottosudur. Yaşam alanlarını özgür ve eşitlikçi kılmaya söz verdik" diyen Ebci, yerel yönetimlere dair ilkelerini şöyle sıraladı:

Siyasetin toplumsallaşması ve demokratikleşmesi

Tahakküm ve ötekileştirmenin ortadan kaldırılması

Doğayı esas alan, insanı doğanın parçası olarak gören anlayış

Kadın özgürlüğüne, gençlere, çocuklara öncelik verilmesi

Engelliler için eşit yaşam koşulları

Bellekli (geçmişine, bugününe ve yarınına sahip çıkma)

Ekolojik ve toplumsal/sosyal belediyecilik (Doğa, toplum ve birey yararına kamu hizmetleri- belediyecilik hizmetleri)

Kendi kendine yetebilen tarım

Ortak yaşam alanları-varlıkları

Üretken yaşam alanları

Kendini gerçekleştirme

Konuşmasının devamında yerel yönetim anlayışlarına ilişkin “Kentte yaşayan herkesin, ayrımsız işinin olması, iş güvencesinin sağlanmasını esas alır. Çalışanların sosyal güvenceleri, çalışma yaşamındaki haklarından en üst düzeyde yararlanmasını benimser. Çalışanların örgütlü olmasını, sendikalaşmasını olmazsa olmaz görür. Herkese iş için geçimlik ekonomiyi esas alır. Küçük üreticileri ve üretim kooperatiflerini destekler” ibarelerine yer veren Nebi Ebci, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: Denizli Demokrasi İçin Çağrı Grubu olarak biz, bu sözleşmeye imza atanlar, bu sözleşmenin benimsediği yönetim anlayışını mahalle, ilçe ve il düzeyinde her fırsatta savunuruz. Yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin, halk iradesinin yerel yönetime yansıması anlayışını benimsediklerini görmek isteriz. Seçilecek yöneticilerin, önümüzdeki süreçte bu anlayışa uygun olarak çalışmasını kararlılıkla izleyeceğimize ve çalışmalara katılmak için gerekli yerel örgütlenmeleri canlı tutacağımıza dair birbirimize söz veririz.