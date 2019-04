İzmir’in seçimi: Ya niteliğini kaybetmiş yapılaşma ya kent kimliği

Metehan UD

İzmir

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili konuştuğumuz TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan kentte her taraftan kontrolsüz ve plansızca yükselen yapılar, niteliğini kaybetmiş kentsel çevreler, ciddi alt yapı sorunları dolayısıyla seçimlerin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel yönetim seçimlerine yaklaşık iki ay kalmasına rağmen İzmir’de tartışmalar CHP’nin adaylık denklemleri etrafında ilerlerken kentin sorunları henüz gündeme gelebilmiş değil. TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan ile kentin sorunları ve nasıl bir yerel yönetim üzerine konuştuk.

İzmir’in uzun süreden beri gelen ciddi bir yapılaşma probleminin olduğunun altını çizen Alpaslan “Yoğun, altyapısız, hukuksuz yapılaşma için birbiriyle yarışan ilçeler, her gün yeni bir yerden yükselen ve kenti her geçen gün daha da kilitleyen yüksek yapılar, hukuksuz olduğu tescillendiği halde durdurulamayan holding inşaatları ülkemizdeki topyekün çöküşten ne yazık ki kentimizin de payını aldığının en net göstergeleri. İyi bir şekilde şehirleşemiyoruz. İstanbul’da sıkışan sermaye ciddi bir şekilde İzmir’e akın ederken kent her gün biraz daha İstanbul’un yoluna girme gibi bir tehlike ile karşı karşıya. İzmir Büyükşehir Belediyesini, belediyeleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü uyarıyoruz ve plan yapım süreçlerine dahil olmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki çok fazla katılabildiğimizi söylemek mümkün değil, karşı taraf buna kapalı. Biz de çoğunlukla yargı yoluna başvurmak zorunda kalıyoruz” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan | Fotoğraf: Metehan Ud/Evrensel

‘YEREL YÖNETİMLER ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPAMADI’

Yapılaşma sorununa karşı yerel yönetimlerin üzerlerine düşeni yaptıklarını söylemenin mümkün olmadığını dile getiren Alpaslan şunları söyledi “Hiç bir şey de yapmadılar demek haksızlık olur çünkü her şey onların elinde değil ama yapabileceklerin hepsini yaptılar demek de doğru olmaz ki öyle bir şey olsaydı bugün çok daha iyi bir kentte yaşıyor olurduk. Yerel yönetimlerde böyle bir tavır da yok. Kimi alanlarda yüksek yapılaşmanın önünü açan kararları yerel yönetimlerin de aldığını görüyoruz. Odaların gösterdiği kadar direnç göstermediler”.

KENTİ BİR KİŞİYE BIRAKMAK SAĞLIKLI DEĞİL

Yerel yönetimlerin demokratik yapılar olmaktan uzak olduğunu ifade eden “Hatta onlar da küçük bir başkanlık gibi nitelendirilebiliyor çoğu zaman. Dolayısıyla oraya seçilecek kişinin bakış açısı çok belirleyici oluyor. Kenti bir kişinin inisiyatifine bırakmak çok sağlıklı değil. Sağlıklı kentleşme konusunda belirleyici aktörlerin yerel yönetimlerde olması gerektiğini düşünüyoruz. “Tabii ki yönetimlere mutlaka mimar, şehir plancısı gelmelidir demiyoruz, kentleşmenin daha olumlu bir şekilde ilerleyebilmesi için bunu doğru yönlendirebilecek takımların kurulması gerekiyor. İzmir’in çağdaş şehircilik ve mimarlık ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlamak önde gelen görevimiz olmalı” dedi.

KATILIMCI YÖNETİM İLE SORUNLAR AŞILIR

Yaklaşan yerel seçimlerin kentin geleceği açısından son şansı olduğunu dile getiren Alpaslan “Çağdaşlıktan, hukuktan, eşitlikten ve demokrasiden nasibini almamış belediye başkanları ile İzmir’in çöküşünün çok uzak olmayacağı konusunda uyarıyoruz. İzmir için önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Eğer bu dönemde seçilecek başkanlarla birlikte plansız yapılaşmaya karşın bir politika gerçekleştiremezsek 5 yılın sonunda İstanbul gibi bir İzmir’le karşılaşacağız. Her taraftan kontrolsüz ve plansızca yükselen yapılar, niteliğini kaybetmiş kentsel çevreler, ciddi alt yapı sorunları, dolayısıyla bu seçimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu seçimde İstanbul’un yolunda ilerlemek ile kent kimliğini korumak arasında bir seçim olacak. Daha fazla katılımcılık ve meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin planlama süreçlerine katılımı ile bu sorunu aşabiliriz” dedi.