Ruken Yılmaz ve Serhat Kural, Mezopotamya Sahne’de
Müzisyen Ruken Yılmaz ve Dansçı Serhat Kural, yarın saat 20.00’de Mezopotamya Sahne’de sevenleriyle buluşacak.
Afiş: Mezopotamya Sahne
Müzisyen Ruken Yılmaz ve Dansçı Serhat Kural, yarın Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesindeki Mezopotamya Sahne’de sevenleriyle buluşacak.
İstanbul Şişli'deki Mezopotamya Sahne’de saat 20.00’de başlayacak etkinlikte Kural ve Yılmaz kendi performanslarıyla sahnede yer alacak.
Kürtçe’nin farklı lehçelerinden oluşan repertuarda geleneksel şarkıların yanı sıra kendi bestelerini de seslendirecekler.
SANATÇILAR HAKKINDA
Marmara Müzik Öğretmenliği Bölümün bitiren Ruken Yılmaz'ın Zelî adlı albümü bulunuyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarında Modern Dans Bölümünde eğitimini tamamlayan Serhat Kural ise Mezopotamya Dans Topluluğunun kuruluşunda yer aldı. Dîwan a Dubeytî adlı albümünde Kural, yorumcu ve besteci olarak katkı sundu. (KÜLTÜR SERVİSİ)