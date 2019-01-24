Konya'da PTT’ye ait kargo binasında patlama: 1 çalışan yaralandı

Konya'da PTT'ye ait binanın kargo bölümünde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda bulunan PTT Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, “Koli içindeki güç kaynağı patlamış. Çevresindeki kozmetik ürünler alev almış. Bunun sonucunda da bir kişi hafif yaralanmıştır” dedi. Vali Toprak, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Görgü tanıklarından PTT görevlisi Tansel Meral, patlama anında binanın içinde olduğunu söyledi. Masa başında oturduğunu, arka taraftaki arkadaşlarının da kargo indirdiğini belirten Meral, “O esnada büyük bir gürültü duydum. Arkama baktığımda beyaz bir duman olmuştu. Yukarıdan elektrik panosunun patladığını zannettim fakat koli patlamış. Hemen personelin güvenliği için içeriyi boşalttılar. Kolinin patlamasıyla orada bulunan arkadaşımız yaralandı. Daha sonra ambulans çağrıldı, hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

DHA'dan geçen habere göre ise patlamada 2 PTT çalışanı yaralandı. Patlama nedeniyle yaralanan Muharrem Küçük ve Mehmet Genç isimli yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Patlayan paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı. Akünün, 17 Ocak günü Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde define aramak isteyen 3 kişiden 2'sinin kendi yaptıkları patlayıcının infilak edip patlaması sonucu yaralandığı olayda ele geçirildiği ve kriminal laboratuvarına gönderildiği tespit edildi. Paketin yere bırakılmasıyla patlamanın yaşandığını, bu sırada yanındaki kolinin içinde bulunan parfümlerin de alev aldığı saptandı. (HABER MERKEZİ)