24 Ocak 2019 01:02

Saadet Partisi, 277 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi, 277 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi logosu

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    Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını açıkladı.

    Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, önümüzdeki hafta sonu Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım programı öncesinde partinin 277 belediye başkan adayı belirlendi.

    Antalya Büyükşehir Belediyesine Ali Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesine Süleyman Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Levent Baştürk, Malatya Büyükşehir Belediyesine Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Feti Pehlivan aday.

    Partinin 31 Mart için 277 adayı şöyle:

    1. Antalya      Ali    Aktaş
    2. Denizli        Süleyman    Demirel
    3. Eskişehir   Levent    Baştürk
    4. Malatya     Osman Cemali    Marasalı
    5. Tekirdağ    Feti    Pehlivan
    6. Adıyaman   Ahmet Faruk    Ünsal
    7. Ağrı            Mehmet    Erat
    8. Aksaray     Levent Serdar    Şahin
    9. Bayburt     Osman Nuri    Temür
    10. Bitlis           Yaşar    Buhan
    11. Bolu            Turan    Kılınç
    12. Burdur       Musa    Sayar
    13. Çankırı        Mustafa    Ünver
    14. Edirne         Mansur    İriş
    15. Elazığ          Haluk    Arslan
    16. Gümüşhane  Şerif    Erdal
    17. Hakkari         Rahmi    Çiftçi
    18. Isparta          Faruk    Algınkılınç
    19. Karabük       Mehmet    Yüce
    20. Karaman       Şaban    Şahin
    21. Kırklareli     Mithat    Özdemir
    22. Kırşehir         Yusuf    Turan
    23. Kilis            Şerif    Karakurt
    24. Kütahya         Ömer Faruk    Evren
    25. Nevşehir       İsmet Fatih    Terzioğlu
    26. Niğde            Nihat    Altıparmak
    27. Osmaniye     Ömer    Yağmur
    28. Sivas            Melih    Seçilmiş
    29. Tokat            Alparslan    Akyüz
    30. Uşak            İbrahim    Dağgezen
    31. Yalova            Resul    Genç
    32. Adana    Kozan        Kazım    Özgan
    33. Adıyaman    Çelikhan        Mehmet    Bora
    34. Adıyaman    Gerger        Zeynel    Aslan
    35. Adıyaman    Kahta        İbrahim Yusuf    Turanlı
    36. Adıyaman    Samsat        Hayrettin    Kuştepe
    37. Afyonkarahisar    Başmakçı        Ayhan    Kemik
    38. Afyonkarahisar    Bayat        Erhan    Akpınar
    39. Afyonkarahisar    Çay        Mustafa    Doğaner
    40. Afyonkarahisar    Dinar        Yaşar    Karakaya
    41. Afyonkarahisar    İscehisar        Ali    Başpınar
    42. Afyonkarahisar    Sandıklı        Hasan    Balyalı
    43. Afyonkarahisar    Sultandağı        Ayhan    Çelik
    44. Ağrı    Eleşkirt        Ramazan    Yakut
    45. Ağrı    Hamur        İsmet    Aslan
    46. Ağrı    Patnos        Abdulhalık    Taşkın
    47. Ağrı    Tutak        Mehmet Sena    Durğut
    48. Aksaray    Eskil        Serdar Doğan    Mutlu
    49. Aksaray    Güzelyurt        Hacı İsmail    Aral
    50. Ankara    Akyurt        Yasin    Çiftci
    51. Ankara    Altındağ        Cemal    Sertkaya
    52. Ankara    Çankaya        Hasan    Çıplak
    53. Ankara    Çubuk        Süleyman    Haksever
    54. Ankara    Elmadağ        Nuri    Yurdakul
    55. Ankara    Evren        Yusuf    Yiğiter
    56. Ankara    Haymana        Aytekin    Yüzer
    57. Ankara    Mamak        Seyitmehmet    Karagülle
    58. Ankara    Yenimahalle        Mehmet    Şahin
    59. Antalya    Akseki        Muammer    Gök
    60. Antalya    Döşemealtı        Ömer    Saçkan
    61. Antalya    Finike        Yakup    Şafakçı
    62. Antalya    Gazipaşa        Mustafa    Bacak
    63. Antalya    Kaş        Hamza    Karaağaç
    64. Antalya    Kepez        Mehmet    Akburak
    65. Antalya    Konyaaltı        Ali    Soysal
    66. Artvin    Ardanuç        Şahin    Alaçam
    67. Artvin    Arhavi        Ethem    Ergüney
    68. Artvin    Borçka        Mustafa    İskenderoğlu
    69. Artvin    Hopa        Server    Eksilmez
    70. Artvin    Şavşat        Mikail    Koca
    71. Artvin    Yusufeli        Mustafa    Aksoy
    72. Aydın    Bozdoğan        Talha    Kayaoğulları
    73. Aydın    Nazilli        Vahap    Kırca
    74. Balıkesir    Altıeylül        Halil    Uçar
    75. Balıkesir    Ayvalık        Serdar    Yılmaz
    76. Balıkesir    Balya        Yasin    Erol
    77. Balıkesir    Bandırma        Ekrem    Süzen
    78. Balıkesir    Bigadiç        Hasan    Karaduman
    79. Balıkesir    Burhaniye        Fatih    Ölmez
    80. Balıkesir    Edremit        Ahmet    Pınar
    81. Balıkesir    Erdek        Mustafa    Köse
    82. Balıkesir    Gömeç        Ahmet    Aygören
    83. Balıkesir    Gönen        Mehmet    Taban
    84. Balıkesir    Havran        Sinan    Başaran
    85. Balıkesir    İvrindi        Hüseyin    Güllühan
    86. Balıkesir    Karesi        Yusuf    Seren
    87. Balıkesir    Kepsut        Mustafa    Hıdır
    88. Balıkesir    Manyas        Necat    Kızılcık
    89. Balıkesir    Marmara        Süheyb    Balaban
    90. Balıkesir    Savaştepe        Ali    Karakaş
    91. Balıkesir    Sındırgı        Ahmet    Ay
    92. Balıkesir    Susurluk        Murat    Savut
    93. Bingöl    Adaklı        Sacit    Almalı
    94. Bingöl    Solhan        Mehmet Emin    Düşen
    95. Bitlis    Hizan        Cezail    Aktaş
    96. Bursa    Büyükorhan        İsmail    Şaşkın
    97. Bursa    Gemlik        Adnan    Bıyıklı
    98. Bursa    Harmancık        Ahmet    Kaya
    99. Bursa    Kestel        Mehmet    Akbaba
    100. Bursa    Orhangazi        Mehmet Emin Mücahit    Hatipoğlu
    101. Bursa    Yenişehir        Mehmet    Kaya
    102. Çanakkale    Bayramiç        Ali    Algül
    103. Çanakkale    Biga        Adnan    Kömürcü
    104. Çanakkale    Çan        Orhan    Görmez
    105. Çanakkale    Ezine        Mustafa    Erol
    106. Çanakkale    Gelibolu        Bünyamin    Ünlü
    107. Çanakkale    Lapseki        Ayhan    Söndür
    108. Çanakkale    Yenice        İsmail    Tütüncü
    109. Çankırı    Atkaracalar        Zekeriya    Çakır
    110. Çankırı    Eldivan        Faruk    Karatatar
    111. Çankırı    Orta        Ahmet Nafiz    Tekin
    112. Çankırı    Yapraklı        Abdulmuttalip    Aydoğan
    113. Çorum    İskilip        Hasan    Mert
    114. Çorum    Osmancık        Alaattin    Uğur
    115. Denizli    Acıpayam        Bayram    Ünnü
    116. Denizli    Babadağ        Bilal Osman    Zeybek
    117. Denizli    Çameli        Mevlüt    Sönmez
    118. Denizli    Çardak        Bürhan    Tokay
    119. Denizli    Çivril        Murat    Sarı
    120. Denizli    Güney        Haydar    Çallıer
    121. Denizli    Honaz        Nail    Şimşek
    122. Denizli    Kale        Ahmet    Yılmaz
    123. Denizli    Merkezefendi        Taner    İzgi
    124. Denizli    Pamukkale        Ramazan    Salim
    125. Denizli    Sarayköy        Ramazan    Öztürk
    126. Denizli    Serinhisar        Ömer    Yağcıoğlu
    127. Düzce    Cumayeri        Alibaba Rahman    Gürsoy
    128. Edirne    Havsa        Kemal    Durkaya
    129. Edirne    Keşan        Ahmet    Köseler
    130. Edirne    Lalapaşa        Oğuz    Kalkan
    131. Edirne    Meriç        Erol    Parazil
    132. Elazığ    Alacakaya        Davut    Tunç
    133. Elazığ    Karakoçan        Alican    Karadoğan
    134. Hatay    Belen        Zekeriya    Eğe
    135. Hatay    Kumlu        Uğur    Ural
    136. Hatay    Payas        Recep    Baysal
    137. İstanbul    Avcılar        Mücahit    Karlı
    138. İstanbul    Bağcılar        Şakir    Şahin
    139. İstanbul    Bahçelievler        Yaşar    Avcı
    140. İstanbul    Bakırköy        Adnan    Şahin
    141. İstanbul    Başakşehir        Bekir    Demirkaya
    142. İstanbul    Bayrampaşa        İsmail    Acar
    143. İstanbul    Beşiktaş        Murat Kutlu    Sezen
    144. İstanbul    Beykoz        Muharrem    Kaşıtoğlu
    145. İstanbul    Beylikdüzü        Tuncer    Koğa
    146. İstanbul    Beyoğlu        Mehmet    Yıldız
    147. İstanbul    Büyükçekmece        Caner    Bitiş
    148. İstanbul    Çatalca        Serdar    Taşar
    149. İstanbul    Esenler        Tuğrul    Yalçınkaya
    150. İstanbul    Gaziosmanpaşa        Bilal    Ay
    151. İstanbul    Güngören        Adnan    Hacıabdullahoğlu
    152. İstanbul    Kadıköy        Ahmet    Kökler
    153. İstanbul    Kartal        Fehim    Hava
    154. İstanbul    Küçükçekmece        Mustafa    Kurdaş
    155. İstanbul    Maltepe        Fatih    Erbican
    156. İstanbul    Sancaktepe        Zeki    Başaran
    157. İstanbul    Sultanbeyli        Muhammet Fetullah    Bülbül
    158. İstanbul    Sultangazi        Hüseyin    Aydoğan
    159. İstanbul    Şile        Yunus Emre    Köse
    160. İstanbul    Şişli        Muharrem    Çam
    161. İstanbul    Tuzla        Resul    Kılıç
    162. İstanbul    Ümraniye        Yakup    Kasımay
    163. İstanbul    Üsküdar        Yılmaz    Bayat
    164. İstanbul    Zeytinburnu        Mikail    Kabak
    165. İzmir    Karşıyaka        Hatice    Değerli
    166. İzmir    Kemalpaşa        Mehmet Ali    Özüdoğru
    167. Kahramanmaraş    Afşin        Şeref    Ertekin
    168. Karabük    Safranbolu        Orhan    Gökmen
    169. Kars    Sarıkamış        Nesimi    Demir
    170. Kars    Selim        Sayım    Aldağ
    171. Kars    Susuz        Yusuf    Mahmutoğlu
    172. Kayseri    Akkışla        Abdullah Çağrı    Elgün
    173. Kayseri    Develi        Abdullah    Akkuş
    174. Kayseri    Felahiye        Sinan    Taşçı
    175. Kayseri    Hacılar        Erdal    Altun
    176. Kayseri    İncesu        Orhan    Kaya
    177. Kayseri    Sarıoğlan        İbrahim    Turgut
    178. Kayseri    Talas        Harun Halilullah    Toprak
    179. Kırıkkale    Balışeyh        Hakan    Özkan
    180. Kırklareli    Demirköy        Özay    Dilber
    181. Kırklareli    Lüleburgaz        Kenan    Apaydın
    182. Kocaeli    Başiskele        Zafer    Mutlu
    183. Kocaeli    Çayırova        Yusuf    Aksu
    184. Kocaeli    Dilovası        Ercan    Dalkılıç
    185. Kocaeli    Körfez        Recep    Sarıdoğan
    186. Kütahya    Pazarlar        Bilal    Selçuk
    187. Kütahya    Simav        Gökalp    Özcengiz
    188. Kütahya    Şaphane        Mehmet    İnan
    189. Kütahya    Tavşanlı        Davut    Efe
    190. Manisa    Akhisar        Ali    Dursun
    191. Mardin    Dargeçit        İdris    Yücel
    192. Mardin    Ömerli        Servet    Cemiloğlu
    193. Mardin    Yeşilli        Enver    Sağlam
    194. Mersin    Toroslar        Mehmet    Taşkıran
    195. Muğla    Ortaca        Bayram    Çelik
    196. Nevşehir    Gülşehir        Hüseyin    Ödemiş
    197. Niğde    Bor        Fatih    Yetkin
    198. Niğde    Çamardı        Rahim    Emli
    199. Niğde    Ulukışla        Yusuf    Bozdağ
    200. Ordu    Altınordu        Haluk    Şensoy
    201. Osmaniye    Hasanbeyli        Selahattin    Denizoğlu
    202. Osmaniye    Kadirli        İbrahim    Ergün
    203. Sakarya    Akyazı        Selman    Demirtaş
    204. Sakarya    Arifiye        İsmail    Kul
    205. Sakarya    Erenler        Abdullah    Satır
    206. Sakarya    Karapürçek        Mehmet Ali    Gedik
    207. Sakarya    Karasu        Kerim Ali    Aksoy
    208. Sakarya    Kocaali        Azem    Emanet
    209. Sakarya    Pamukova        İbrahim Güven    Övün
    210. Sakarya    Sapanca        Ömer Yaşar    Çömlekçioğlu
    211. Sakarya    Söğütlü        Özdemir    Özcan
    212. Samsun    Bafra        Mustafa    Harman
    213. Samsun    Çarşamba        Sebahattin    Sancar
    214. Samsun    Havza        Şenol    Tunçay
    215. Samsun    Ladik        Yalçın Kaya    Oğuz
    216. Samsun    Salıpazarı        Ali    Turhan
    217. Samsun    Terme        Ali    Yüksel
    218. Tekirdağ    Çerkezköy        Erol    Kaya
    219. Tekirdağ    Çorlu        Murat    Vakitçi
    220. Tekirdağ    Ergene        Oktay    Çalışkan
    221. Tekirdağ    Kapaklı        Hasan    Karakoç
    222. Tekirdağ    Malkara        Enes    Kiremitci
    223. Tekirdağ    Marmaraereğlisi        Mehmet    Kalyon
    224. Tekirdağ    Muratlı        Tarık    Eğcin
    225. Tekirdağ    Saray        Halil    Gören
    226. Tekirdağ    Süleymanpaşa        Atakan    Yaşar
    227. Trabzon    Akçaabat        Osman Tuğrul Gazi    Bayram
    228. Trabzon    Araklı        Ümit    Çebi
    229. Trabzon    Arsin        Ramis    Sunguroğlu
    230. Trabzon    Dernekpazarı        Abidin    Pergel
    231. Trabzon    Köprübaşı        Bayram    Aydın
    232. Trabzon    Maçka        Hikmet    Aydın
    233. Trabzon    Sürmene        Aydın    Danışmaz
    234. Trabzon    Şalpazarı        Ahmet    Kıran
    235. Van    Çaldıran        Mehmet Akif    Taşkıran
    236. Van    Gürpınar        Mehmet Engin    Güngör
    237. Van    Muradiye        Nafiz Keramettin    Mehmetağaoğlu
    238. Van    Özalp        Nihat    Güler
    239. Van    Saray        İrfan    Gülaçar
    240. Yalova    Armutlu        Osman    Yılmaz
    241. Yalova    Çınarcık        Yaşar    Başkan
    242. Zonguldak    Devrek        Mehmet    Özmekik
    243. Zonguldak    Kozlu        Samet    Güngör
    244. Afyonkarahisar    Afyonkarahisar Merkez    Beyyazı    Halil    Yavuz
    245. Afyonkarahisar    Afyonkarahisar Merkez    Işıklar    İlyas    Düşgün
    246. Afyonkarahisar    Afyonkarahisar Merkez    Kocatepe    Ahmet    Kalay
    247. Afyonkarahisar    Bolvadin    Dişli    Faruk    Ölmez
    248. Ağrı    Eleşkirt    Tahir    Sedat    Gümüştekin
    249. Ağrı    Patnos    Dedeli    Reşit    Kıvanç
    250. Aksaray    Aksaray Merkez    Bağlıkaya    Mustafa    Karacaer
    251. Aksaray    Aksaray Merkez    Helvadere    Cuma Ali    Akyol
    252. Aksaray    Gülağaç    Demirci    Mevlüt    Kara
    253. Aksaray    Gülağaç    Saratlı    Mümine    Göksel
    254. Aksaray    Güzelyurt    Selime    Selim    Karabacak
    255. Ardahan    Göle    Köprülü    Suat    Özyıldırım
    256. Bingöl    Solhan    Arakonak    Mahmut    Karagöz
    257. Bolu    Mengen    Gökçesu    Sami    Nodul
    258. Çanakkale    Ezine    Geyikli    Bülent    Kardaş
    259. Düzce    Düzce Merkez    Beyköy    Ahmet    Kocaman
    260. Edirne    Keşan    Beğendik    Zafer    Yetim
    261. Edirne    Keşan    Yenimuhacir    İhsan    Bulut
    262. Elazığ    Alacakaya    Üçocak    İrfan    Oran
    263. Elazığ    Elazığ Merkez    Mollakendi    Sabri    Yılmaz
    264. Elazığ    Elazığ Merkez    Yazıkonak    Hatif    Çadırcı
    265. Elazığ    Palu    Beyhan    Halil    Şimşek
    266. Iğdır    Iğdır Merkez    Halfeli    Mehmet    Sarıtaş
    267. Isparta    Isparta Merkez    Kuleönü    Veli    Aydınlı
    268. Isparta    Isparta Merkez    Savköy    Ömer    Sütçü
    269. Kırklareli    Kırklareli Merkez    Kavaklı    Enes    Aydın
    270. Kırklareli    Lüleburgaz    Büyükkarıştıran    Murat    Öztürk
    271. Kütahya    Simav    Demirci    Hasan    Özbal
    272. Kütahya    Tavşanlı    Tepecik    Ahmet    Tekin
    273. Kütahya    Tavşanlı    Tunçbilek    Mevlüt    Atlı
    274. Niğde    Niğde Merkez    Değirmenli    Cengiz    Ulupınar
    275. Yalova    Çınarcık    Teşvikiye    Murat    Ceng
    276. Yalova    Çiftlikköy    Taşköprü    Hasan    Boyun

    (HABER MERKEZİ)

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    Venezuela’da ABD-sağ muhalefet yapımı darbe girişimi

    Venezuela’da ABD destekli Juan Guaido kendini geçici başkan ilan etti. Maduro, ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesti.

    Tunus'ta öğretmenler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor
    Tunus'ta öğretmenler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor

    Tunus'ta yüzlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Putin-Erdoğan görüşmesi sona erdi
    Putin-Erdoğan görüşmesi sona erdi

    Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

    Sakarya gazetesinde "fıkra" diye tecavüzü övdüler
    Sakarya gazetesinde "fıkra" diye tecavüzü övdüler

    Sakarya gazetesi yayınladığı fıkra ile bir rezalete imza attı. Tecavüzün esprili bir şekilde anlatıldığı gazeteye sosyal medyadan tepki yağdı.

    24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü: Sesimiz kesilirse nefes de kesilir
    24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü: Sesimiz kesilirse nefes de kesilir

    Tutuklu HHB ve ÇHD’li 5 avukat, yarın hukuksuzluklara karşı açlık grevine başlayacak, birçok yerde de avukatlar eylem yapacak.

    'Kaçak Saray'ın yazarıyla karıştırıp, doçentlik kadrosu vermediler!
    'Kaçak Saray'ın yazarıyla karıştırıp, doçentlik kadrosu vermediler!

    Kocaeli Üniversitesi'nin, Ali Hakan Evik’e, 'Kaçak Saray' kitabını hazırlayan Ali Hakkan ile isim benzerliğinden dolayı kadro vermediği ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa ve Balıkesir'de işçi servisleri kaza yaptı: 2 ölü, 44 yaralı
    Manisa ve Balıkesir'de işçi servisleri kaza yaptı: 2 ölü, 44 yaralı

    Manisa ve Balıkesir'de yaşanan iki ayrı işçi servisi kazasında toplam 2 kişi öldü, 6'sı ağır 44 kişi de yaralandı.

    "Bakan yeğeniyim" diyerek doktora saldırdı
    "Bakan yeğeniyim" diyerek doktora saldırdı

    Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde hasta yakını Emirhan A., hem randevuya geç kaldı hem de "Bakan yeğeniyim" diyerek doktora saldırdı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Sennur Sezer’in yaşamı tiyatro sahnesinde: Bir Şiirdir Sennur Sezer
    Sennur Sezer’in yaşamı tiyatro sahnesinde: Bir Şiirdir Sennur Sezer
    Muhammed Salah sosyal medya hesaplarını kapattı
    Muhammed Salah sosyal medya hesaplarını kapattı
    2019’da yaşanacak önemli gök olayları
    2019’da yaşanacak önemli gök olayları
    Gaziantepspor ligden çekildiğini duyurdu
    Gaziantepspor ligden çekildiğini duyurdu
    Dev Yapı-İş: Kazanımlarımıza sahip çıkalım
    Dev Yapı-İş: Kazanımlarımıza sahip çıkalım

    Dev Yapı-İş, Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatındaki direnişle ilgili açıklama yaptı: Direşin kazanımlarının takipçisi olacağız.

    GÜNCELLENDİ
    İş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy nasıl öldü?
    İş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy nasıl öldü?

    EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Metin ile iş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy'ün ölümünü konuştuk.

    "Danone patronu işçilerin iradesine saygı göstersin"
    "Danone patronu işçilerin iradesine saygı göstersin"

    Lüleburgaz’da bulunan Danone fabrikasında patronun sendika baştemsilcisine tehditleri ve işçilerin örgütlülüğüne yönelik baskılarına tepki gösterildi.

    Ömer Fethi Gürer: Üretici desteklenmezse meyve-sebze yanacak
    Ömer Fethi Gürer: Üretici desteklenmezse meyve-sebze yanacak

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çiftlik’te ilçe pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. 

    Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı
    Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

    Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anılacak
    Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anılacak

    Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. yılında yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

    GÜNCELLENDİ
    Ayşen Gruda hayatını kaybetti
    Ayşen Gruda hayatını kaybetti

    Bir süredir hastanede tedavi altında olan tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında hayatını kaybetti.

    Patronların ‘ekonomik büyüme’ endişesi arttı
    Patronların ‘ekonomik büyüme’ endişesi arttı

    PwC anketine katılan 1378 patronun yüzde 30’u gelecek 12 ayda küresel ekonomik büyümenin azalacağını düşünüyor. Geçen yıl bu oran yalnızca yüzde 5'ti.

    26 aydır tutuklu olan Demirtaş: Üst düzey IŞİD'li 1 gün tutuklu kaldı
    26 aydır tutuklu olan Demirtaş: Üst düzey IŞİD'li 1 gün tutuklu kaldı

    Ankara'da davası görülen Demirtaş, fezlekeyi ve mahkemeyi eleştirdi: Bugüne kadar tek bir ara kararı doğru verseydiniz sizi tebrik edecektim

    Sözleşmeli öğretmenler tayin hakları için eylem yaptı
    Sözleşmeli öğretmenler tayin hakları için eylem yaptı

    Sözleşmeli öğretmenler Ankara’da miting düzenleyerek kadro ve ailelerinin yaşadığı illere tayin istedi.

    SMA hastası oğlunu kaybeden baba: Artık gelecek ilacın kıymeti yok
    SMA hastası oğlunu kaybeden baba: Artık gelecek ilacın kıymeti yok

    Yıllardır Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olan 11 yaşındaki Arda Tahsin Acen hayatını kaybetti. Baba Metin Acen: Artık gelecek ilacın kıymeti yok

    GÜNCELLENDİ
    RTÜK'ün yeni başkanı Ebubekir Şahin oldu
    RTÜK'ün yeni başkanı Ebubekir Şahin oldu

    RTÜK başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.

    İngiltere 'B planları'nı tartışıyor, AB taviz verme niyetinde değil
    İngiltere 'B planları'nı tartışıyor, AB taviz verme niyetinde değil

    İngiltere Başbakanı May, reddedilen Brexit anlaşması yerine ‘B Planı’nı parlamentoya sundu. AB’den yapılan açıklamalar ise aynı: Yeni pazarlık yok.

    CHP: Her yıl 20 bin kişi meslek hastalıklarından ölüyor
    CHP: Her yıl 20 bin kişi meslek hastalıklarından ölüyor

    CHP Emek Büroları, meslek hastalıkları ve meslek hastalıklarına bağlı yaşanan ölümlerle ilgili rapor hazırladı.

    25 yaşındaki çarkçı Semih Solak Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldü
    25 yaşındaki çarkçı Semih Solak Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldü

    Kerç Boğazı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden birinin gemide çarkçı olarak çalışan Semih Solak olduğu öğrenildi.

    Zorunlu emekliliğe ayrılan Şebnem Korur Fincancı son dersini verdi
    Zorunlu emekliliğe ayrılan Şebnem Korur Fincancı son dersini verdi

    Davası nedeniyle zorunlu emekliliğe ayrılan yazarımız, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı 41 yıllık çalışma hayatının son dersini verdi.