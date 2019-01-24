24 Ocak 2019 01:02
Saadet Partisi, 277 belediye başkan adayını açıkladı
Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını açıkladı.
Saadet Partisi logosu
Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını açıkladı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, önümüzdeki hafta sonu Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım programı öncesinde partinin 277 belediye başkan adayı belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine Ali Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesine Süleyman Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Levent Baştürk, Malatya Büyükşehir Belediyesine Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Feti Pehlivan aday.
Partinin 31 Mart için 277 adayı şöyle:
- Antalya Ali Aktaş
- Denizli Süleyman Demirel
- Eskişehir Levent Baştürk
- Malatya Osman Cemali Marasalı
- Tekirdağ Feti Pehlivan
- Adıyaman Ahmet Faruk Ünsal
- Ağrı Mehmet Erat
- Aksaray Levent Serdar Şahin
- Bayburt Osman Nuri Temür
- Bitlis Yaşar Buhan
- Bolu Turan Kılınç
- Burdur Musa Sayar
- Çankırı Mustafa Ünver
- Edirne Mansur İriş
- Elazığ Haluk Arslan
- Gümüşhane Şerif Erdal
- Hakkari Rahmi Çiftçi
- Isparta Faruk Algınkılınç
- Karabük Mehmet Yüce
- Karaman Şaban Şahin
- Kırklareli Mithat Özdemir
- Kırşehir Yusuf Turan
- Kilis Şerif Karakurt
- Kütahya Ömer Faruk Evren
- Nevşehir İsmet Fatih Terzioğlu
- Niğde Nihat Altıparmak
- Osmaniye Ömer Yağmur
- Sivas Melih Seçilmiş
- Tokat Alparslan Akyüz
- Uşak İbrahim Dağgezen
- Yalova Resul Genç
- Adana Kozan Kazım Özgan
- Adıyaman Çelikhan Mehmet Bora
- Adıyaman Gerger Zeynel Aslan
- Adıyaman Kahta İbrahim Yusuf Turanlı
- Adıyaman Samsat Hayrettin Kuştepe
- Afyonkarahisar Başmakçı Ayhan Kemik
- Afyonkarahisar Bayat Erhan Akpınar
- Afyonkarahisar Çay Mustafa Doğaner
- Afyonkarahisar Dinar Yaşar Karakaya
- Afyonkarahisar İscehisar Ali Başpınar
- Afyonkarahisar Sandıklı Hasan Balyalı
- Afyonkarahisar Sultandağı Ayhan Çelik
- Ağrı Eleşkirt Ramazan Yakut
- Ağrı Hamur İsmet Aslan
- Ağrı Patnos Abdulhalık Taşkın
- Ağrı Tutak Mehmet Sena Durğut
- Aksaray Eskil Serdar Doğan Mutlu
- Aksaray Güzelyurt Hacı İsmail Aral
- Ankara Akyurt Yasin Çiftci
- Ankara Altındağ Cemal Sertkaya
- Ankara Çankaya Hasan Çıplak
- Ankara Çubuk Süleyman Haksever
- Ankara Elmadağ Nuri Yurdakul
- Ankara Evren Yusuf Yiğiter
- Ankara Haymana Aytekin Yüzer
- Ankara Mamak Seyitmehmet Karagülle
- Ankara Yenimahalle Mehmet Şahin
- Antalya Akseki Muammer Gök
- Antalya Döşemealtı Ömer Saçkan
- Antalya Finike Yakup Şafakçı
- Antalya Gazipaşa Mustafa Bacak
- Antalya Kaş Hamza Karaağaç
- Antalya Kepez Mehmet Akburak
- Antalya Konyaaltı Ali Soysal
- Artvin Ardanuç Şahin Alaçam
- Artvin Arhavi Ethem Ergüney
- Artvin Borçka Mustafa İskenderoğlu
- Artvin Hopa Server Eksilmez
- Artvin Şavşat Mikail Koca
- Artvin Yusufeli Mustafa Aksoy
- Aydın Bozdoğan Talha Kayaoğulları
- Aydın Nazilli Vahap Kırca
- Balıkesir Altıeylül Halil Uçar
- Balıkesir Ayvalık Serdar Yılmaz
- Balıkesir Balya Yasin Erol
- Balıkesir Bandırma Ekrem Süzen
- Balıkesir Bigadiç Hasan Karaduman
- Balıkesir Burhaniye Fatih Ölmez
- Balıkesir Edremit Ahmet Pınar
- Balıkesir Erdek Mustafa Köse
- Balıkesir Gömeç Ahmet Aygören
- Balıkesir Gönen Mehmet Taban
- Balıkesir Havran Sinan Başaran
- Balıkesir İvrindi Hüseyin Güllühan
- Balıkesir Karesi Yusuf Seren
- Balıkesir Kepsut Mustafa Hıdır
- Balıkesir Manyas Necat Kızılcık
- Balıkesir Marmara Süheyb Balaban
- Balıkesir Savaştepe Ali Karakaş
- Balıkesir Sındırgı Ahmet Ay
- Balıkesir Susurluk Murat Savut
- Bingöl Adaklı Sacit Almalı
- Bingöl Solhan Mehmet Emin Düşen
- Bitlis Hizan Cezail Aktaş
- Bursa Büyükorhan İsmail Şaşkın
- Bursa Gemlik Adnan Bıyıklı
- Bursa Harmancık Ahmet Kaya
- Bursa Kestel Mehmet Akbaba
- Bursa Orhangazi Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu
- Bursa Yenişehir Mehmet Kaya
- Çanakkale Bayramiç Ali Algül
- Çanakkale Biga Adnan Kömürcü
- Çanakkale Çan Orhan Görmez
- Çanakkale Ezine Mustafa Erol
- Çanakkale Gelibolu Bünyamin Ünlü
- Çanakkale Lapseki Ayhan Söndür
- Çanakkale Yenice İsmail Tütüncü
- Çankırı Atkaracalar Zekeriya Çakır
- Çankırı Eldivan Faruk Karatatar
- Çankırı Orta Ahmet Nafiz Tekin
- Çankırı Yapraklı Abdulmuttalip Aydoğan
- Çorum İskilip Hasan Mert
- Çorum Osmancık Alaattin Uğur
- Denizli Acıpayam Bayram Ünnü
- Denizli Babadağ Bilal Osman Zeybek
- Denizli Çameli Mevlüt Sönmez
- Denizli Çardak Bürhan Tokay
- Denizli Çivril Murat Sarı
- Denizli Güney Haydar Çallıer
- Denizli Honaz Nail Şimşek
- Denizli Kale Ahmet Yılmaz
- Denizli Merkezefendi Taner İzgi
- Denizli Pamukkale Ramazan Salim
- Denizli Sarayköy Ramazan Öztürk
- Denizli Serinhisar Ömer Yağcıoğlu
- Düzce Cumayeri Alibaba Rahman Gürsoy
- Edirne Havsa Kemal Durkaya
- Edirne Keşan Ahmet Köseler
- Edirne Lalapaşa Oğuz Kalkan
- Edirne Meriç Erol Parazil
- Elazığ Alacakaya Davut Tunç
- Elazığ Karakoçan Alican Karadoğan
- Hatay Belen Zekeriya Eğe
- Hatay Kumlu Uğur Ural
- Hatay Payas Recep Baysal
- İstanbul Avcılar Mücahit Karlı
- İstanbul Bağcılar Şakir Şahin
- İstanbul Bahçelievler Yaşar Avcı
- İstanbul Bakırköy Adnan Şahin
- İstanbul Başakşehir Bekir Demirkaya
- İstanbul Bayrampaşa İsmail Acar
- İstanbul Beşiktaş Murat Kutlu Sezen
- İstanbul Beykoz Muharrem Kaşıtoğlu
- İstanbul Beylikdüzü Tuncer Koğa
- İstanbul Beyoğlu Mehmet Yıldız
- İstanbul Büyükçekmece Caner Bitiş
- İstanbul Çatalca Serdar Taşar
- İstanbul Esenler Tuğrul Yalçınkaya
- İstanbul Gaziosmanpaşa Bilal Ay
- İstanbul Güngören Adnan Hacıabdullahoğlu
- İstanbul Kadıköy Ahmet Kökler
- İstanbul Kartal Fehim Hava
- İstanbul Küçükçekmece Mustafa Kurdaş
- İstanbul Maltepe Fatih Erbican
- İstanbul Sancaktepe Zeki Başaran
- İstanbul Sultanbeyli Muhammet Fetullah Bülbül
- İstanbul Sultangazi Hüseyin Aydoğan
- İstanbul Şile Yunus Emre Köse
- İstanbul Şişli Muharrem Çam
- İstanbul Tuzla Resul Kılıç
- İstanbul Ümraniye Yakup Kasımay
- İstanbul Üsküdar Yılmaz Bayat
- İstanbul Zeytinburnu Mikail Kabak
- İzmir Karşıyaka Hatice Değerli
- İzmir Kemalpaşa Mehmet Ali Özüdoğru
- Kahramanmaraş Afşin Şeref Ertekin
- Karabük Safranbolu Orhan Gökmen
- Kars Sarıkamış Nesimi Demir
- Kars Selim Sayım Aldağ
- Kars Susuz Yusuf Mahmutoğlu
- Kayseri Akkışla Abdullah Çağrı Elgün
- Kayseri Develi Abdullah Akkuş
- Kayseri Felahiye Sinan Taşçı
- Kayseri Hacılar Erdal Altun
- Kayseri İncesu Orhan Kaya
- Kayseri Sarıoğlan İbrahim Turgut
- Kayseri Talas Harun Halilullah Toprak
- Kırıkkale Balışeyh Hakan Özkan
- Kırklareli Demirköy Özay Dilber
- Kırklareli Lüleburgaz Kenan Apaydın
- Kocaeli Başiskele Zafer Mutlu
- Kocaeli Çayırova Yusuf Aksu
- Kocaeli Dilovası Ercan Dalkılıç
- Kocaeli Körfez Recep Sarıdoğan
- Kütahya Pazarlar Bilal Selçuk
- Kütahya Simav Gökalp Özcengiz
- Kütahya Şaphane Mehmet İnan
- Kütahya Tavşanlı Davut Efe
- Manisa Akhisar Ali Dursun
- Mardin Dargeçit İdris Yücel
- Mardin Ömerli Servet Cemiloğlu
- Mardin Yeşilli Enver Sağlam
- Mersin Toroslar Mehmet Taşkıran
- Muğla Ortaca Bayram Çelik
- Nevşehir Gülşehir Hüseyin Ödemiş
- Niğde Bor Fatih Yetkin
- Niğde Çamardı Rahim Emli
- Niğde Ulukışla Yusuf Bozdağ
- Ordu Altınordu Haluk Şensoy
- Osmaniye Hasanbeyli Selahattin Denizoğlu
- Osmaniye Kadirli İbrahim Ergün
- Sakarya Akyazı Selman Demirtaş
- Sakarya Arifiye İsmail Kul
- Sakarya Erenler Abdullah Satır
- Sakarya Karapürçek Mehmet Ali Gedik
- Sakarya Karasu Kerim Ali Aksoy
- Sakarya Kocaali Azem Emanet
- Sakarya Pamukova İbrahim Güven Övün
- Sakarya Sapanca Ömer Yaşar Çömlekçioğlu
- Sakarya Söğütlü Özdemir Özcan
- Samsun Bafra Mustafa Harman
- Samsun Çarşamba Sebahattin Sancar
- Samsun Havza Şenol Tunçay
- Samsun Ladik Yalçın Kaya Oğuz
- Samsun Salıpazarı Ali Turhan
- Samsun Terme Ali Yüksel
- Tekirdağ Çerkezköy Erol Kaya
- Tekirdağ Çorlu Murat Vakitçi
- Tekirdağ Ergene Oktay Çalışkan
- Tekirdağ Kapaklı Hasan Karakoç
- Tekirdağ Malkara Enes Kiremitci
- Tekirdağ Marmaraereğlisi Mehmet Kalyon
- Tekirdağ Muratlı Tarık Eğcin
- Tekirdağ Saray Halil Gören
- Tekirdağ Süleymanpaşa Atakan Yaşar
- Trabzon Akçaabat Osman Tuğrul Gazi Bayram
- Trabzon Araklı Ümit Çebi
- Trabzon Arsin Ramis Sunguroğlu
- Trabzon Dernekpazarı Abidin Pergel
- Trabzon Köprübaşı Bayram Aydın
- Trabzon Maçka Hikmet Aydın
- Trabzon Sürmene Aydın Danışmaz
- Trabzon Şalpazarı Ahmet Kıran
- Van Çaldıran Mehmet Akif Taşkıran
- Van Gürpınar Mehmet Engin Güngör
- Van Muradiye Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu
- Van Özalp Nihat Güler
- Van Saray İrfan Gülaçar
- Yalova Armutlu Osman Yılmaz
- Yalova Çınarcık Yaşar Başkan
- Zonguldak Devrek Mehmet Özmekik
- Zonguldak Kozlu Samet Güngör
- Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Beyyazı Halil Yavuz
- Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Işıklar İlyas Düşgün
- Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Kocatepe Ahmet Kalay
- Afyonkarahisar Bolvadin Dişli Faruk Ölmez
- Ağrı Eleşkirt Tahir Sedat Gümüştekin
- Ağrı Patnos Dedeli Reşit Kıvanç
- Aksaray Aksaray Merkez Bağlıkaya Mustafa Karacaer
- Aksaray Aksaray Merkez Helvadere Cuma Ali Akyol
- Aksaray Gülağaç Demirci Mevlüt Kara
- Aksaray Gülağaç Saratlı Mümine Göksel
- Aksaray Güzelyurt Selime Selim Karabacak
- Ardahan Göle Köprülü Suat Özyıldırım
- Bingöl Solhan Arakonak Mahmut Karagöz
- Bolu Mengen Gökçesu Sami Nodul
- Çanakkale Ezine Geyikli Bülent Kardaş
- Düzce Düzce Merkez Beyköy Ahmet Kocaman
- Edirne Keşan Beğendik Zafer Yetim
- Edirne Keşan Yenimuhacir İhsan Bulut
- Elazığ Alacakaya Üçocak İrfan Oran
- Elazığ Elazığ Merkez Mollakendi Sabri Yılmaz
- Elazığ Elazığ Merkez Yazıkonak Hatif Çadırcı
- Elazığ Palu Beyhan Halil Şimşek
- Iğdır Iğdır Merkez Halfeli Mehmet Sarıtaş
- Isparta Isparta Merkez Kuleönü Veli Aydınlı
- Isparta Isparta Merkez Savköy Ömer Sütçü
- Kırklareli Kırklareli Merkez Kavaklı Enes Aydın
- Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Murat Öztürk
- Kütahya Simav Demirci Hasan Özbal
- Kütahya Tavşanlı Tepecik Ahmet Tekin
- Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Mevlüt Atlı
- Niğde Niğde Merkez Değirmenli Cengiz Ulupınar
- Yalova Çınarcık Teşvikiye Murat Ceng
- Yalova Çiftlikköy Taşköprü Hasan Boyun
(HABER MERKEZİ)