"Bakan yeğeniyim" diyerek doktora saldırdı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde eşinin annesini muayeneye götüren hasta yakını Emirhan A., randevuya geç gidince tartıştığı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Direnç Yılmaz’a "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Bakan yeğeniyim" diyerek saldırdı. Kolu çıkan doktor, 6 hafta iş göremez raporu aldı. Olayın ardından Bolu-Düzce Tabip Odası, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Olay dün Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinde meydana geldi. Eşinin annesinin muayene olması için internet aracılığı ile sıra alan Emirhan A., saat 11.40'daki randevusuna hastayı saat 13.30'da götürdü. Emirhan A., kapıda bulunan sekretere hastayı içeriye almasını söyledi. Ancak randevusuna geç kalan Emirhan A.’dan önce biri gebe ve biri de engelli hastanın içeri alınacağı, diğer hastanın daha sonra muayene odasına alınacağı söylendi.

Bunun üzerine "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek içeri girmeye çalışan Emirhan A.,’nın bu tavrından sonra hastanede beyaz kod alarmı verildi. Beyaz kod alarmı verildiğini duyan Emirhan A., "Beyaz Kod verirseniz verin. Ben Bakan yeğeniyim" diyerek odaya girdi ve muayenede olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Direnç Yılmaz’ı tutarak kapıya çarptı. Sol omzu çıkan Uzman Doktor Yılmaz, 6 gün iş göremez raporu aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Emirhan A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TABİP ODASI: HİÇBİR GEREKÇE SALDIRI NEDENİ OLAMAZ

Olayla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Bolu-Düzce Tabip Odası Yönetim Kurulu, "Saldırıyı kınıyor, saldırganın yargılanıp gereken cezayı almasını diliyoruz. Hiçbir gerekçe sağlık çalışanına saldırı nedeni olamaz. Şiddet çözüm yolu değildir. Sağlık sisteminin en önemli iki bileşeni sağlık çalışanları ve hastalardır. Herkesin iyice düşünmesi ve sağlık hizmeti sunanları karşılaştıkları sorunların sorumlusu olarak görmekten ve çözümü onlara şiddet uygulayarak bulacaklarını sanmaktan vazgeçmesi gerekmektedir. Tabip odası olarak süreci izleyeceğiz ve meslektaşımızın hak arayışında yanında olacağız" ifadelerine yer verildi. (DHA)