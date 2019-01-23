23 Ocak 2019 18:38Son Düzenlenme Tarihi: 23 Ocak 2019 19:12
İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği güvenlik alarmı verdi
İsviçre'deki ABD Büyükelçiliğine alarm verdiren sesin, bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğu duyuruldu.
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ABD Büyükelçiliğinin web sitesinde yaptığı duyurunun ekran alıntısı | Fotoğraf: DHA
İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği polis sözcüsü, büyükelçiliği alarm duruma çeviren sesin elçiliğe yönelik bir patlama olmadığını; bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğunu duyurdu.
İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek güvenlik alarmı verildiğini duyurmuştu. Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı. (DHA)
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