Alkol ve madde bağımlılığı tedavisi görenlerin sayısı yüzde 2200 arttı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre alkol ve madde bağımlılığına ilişkin tedavi görenlerin sayısı son 13 yılda yüzde 2 bin 200 artış gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği yanıt, alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında rekor düzeyde artış olduğunu ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre alkol ve madde bağımlılığına ilişkin tüm tedavi merkezlerine 2004’te yapılan başvuru sayısı 11 bin 239 iken bu rakam 2017’de 257 bin 429'a çıktı. 2018’in ilk 6 ayında ise 137 bin 455 oldu.

2004 yılında madde bağımlılığı nedeniyle yatan hasta sayısı 1417 iken bu sayı 2017’de 15 bin 885’e yükseldi. Son 13 yılda yatan hasta sayısında artış oranı ise yüzde 1200 oldu.



MADDE BAĞIMLILIĞI EN ÇOK GENÇLERİ VURDU

Sağlık Bakanlığının verdiği yanıt; 20 ve 35 yaş arasında gençlerin madde kullanımında son yedi yılda ortaya çıkan korkunç artışı ortaya serdi. Madde bağımlılığı nedeniyle 2012 yılında 20 ve 35 yaş arasında 3155 kişi tedavi olurken bu sayı 2017 yılında 8211’e çıktı. 2017 yılında madde bağımlılığı nedeniyle tedavi olan 8511 gencin 283’ü ise kadın.

BONZAİ VE METAMFETAMİN TEDAVİSİNDE ARTIŞ

Antmen’e verilen yanıtta göze çarpan bir başka konu da bonzai ve Metamfetamin kullanımını nedeniyle tedavi görenlerin sayısındaki artış. Yanıta göre 2012 yılında 43 kişi bonzai, 1 kişi de metamfetamin nedeniyle tedavi oldu. 2017 yılında bonzai nedeniyle tedavi görenlerin sayısı 2240’a yükselirken 751 kişi de metamfetamin nedeniyle tedavi oldu. (HABER MERKEZİ)