Mustafa Sarıgül: CHP'den üzülerek istifa ediyorum

Yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, CHP’yle yollarını ayırdı.

Şişli Belediye Başkan adaylığı için uzun süredir çalışma yürüten Mustafa Sarıgül, istifa sinyali verdiği sosyal medya paylaşımlarının ardından Kuştepe Sevgi Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Başka partiye geçmeyeceğini belirten Sarıgül, bağımsız aday olabileceği sinyalini verdi.

“Yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum” diyen Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya da İstanbul’un ilçe adaylarını bir an önce açıklama çağrısı yaptı.

Yol haritasını Şişlililerle birlikte belirleyeceğini söyleyen Mustafa Sarıgül, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kuştepe’den bütün Sevgi Merkezi’ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30’da Sevgi Merkezi’ndeyiz. Yeni Şişli’yi, Şişli’nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım” demişti.

Yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen ancak CHP’den olumsuz yanıt aldığı öğrenilen eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün istifa edeceği bir süredir konuşuluyordu. Sarıgül, istifa konusu gündeme geldiğinde “Başka bir yere gitmem söz konusu değil. Genel Merkez'le aramızda bir problem yok” diyordu. (HABER MERKEZİ)