Afrin'de bombalı saldırı: 3 ÖSO üyesi öldü
Afrin'de, Özgür Suriye Ordusu'nun karargahı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 3 Özgür Suriye Ordusu üyesi hayatını kaybetti. (Arşiv)
Fotoğraf: DHA
TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun 1 yıl önce "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla operasyon yaptığı Afrin'de, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre saldırı, sabah saatlerinde Özgür Suriye Ordusunun Ahhah El-Şarkiye'nin karargah olarak kullandığı binanın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın infilak etmesinin ardından bölgede bulunan 3 ÖSO üyesi hayatını kaybetti.
Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, yaralananların tedavi için hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Afrin'de, 20 Ocak günü de bir midibüse konulan bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Bir hafta içerisinde Menbic, Haseke ve Lazkiye kentlerinde bomba yüklü araçlarla saldırılar gerçekleşti. (DIŞ HABERLER)