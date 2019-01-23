Özel bilirkişi heyeti Berkin Elvan'ı vuran polisi belirledi

Berkin Elvan’ı vuran polis belirlendi
Berkin Elvan cinayetine ilişkin görülen davanın 9. duruşması öncesi, Elvan'ı vuran polisin Fatih Dalgalı olduğu kesinleşti.
Fotoğraf: MA
Özel teknik bilirkişi heyetinin İstanbul 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği raporda, Berkin Elvan'ın vuran polis Fatih Dalgalı olduğu kesinleşti.
Adli Tıp Kurumu’nun ısrarla incelememe yapmaması üzerine Berkin Elvan’ın vurulma anına ait görüntüler özel teknik bilirkişi heyetine gönderildiği ortaya çıktı. Davanın bugün görülen 9'uncu duruşması öncesi İstanbul 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasına gelen teknik bilirkişi raporuna göre sanık Fatih Dalgalı, Berkin’i vuran polis olduğu kesinleşti.
Berkin Elvan dosyasında sanık polis Fatih Dalgalı'nın tutuklu yargılanması talebi yine reddedildi. Dava 27 Şubat'a ertelendi.
Ayrıntılar birazdan... (HABER MERKEZİ)