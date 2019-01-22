22 Ocak 2019 21:11
Giyim markası Collezione konkordato ilan etti
120 mağazası bulunan giyim markalarından Collezione, konkordato için mahkemeye başvurdu.
Fotoğraf: Pixabay
Türkiye ve dünyada 120 mağazası bulunan giyim markalarından Collezione, konkordato için mahkemeye başvurdu.
Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Türkiye'nin önde gelen giyim markası Collezione konkordato istedi. Akyiğit Mağazacılık A.Ş. adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirket, konkordato talep etti. Şirkete 3 ay süre ile geçici mühlet verildi. (HABER MERKEZİ)
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