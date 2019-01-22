Kamer Genç, Dersim'de mezarı başında anıldı

CHP Dersim Eski Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 3'üncü yı dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreni, Kamer Genç'in doğum yeri olan Dersim'in Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlendi.

Törene katılamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mesaj okundu.

Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kamer Genç yoksul Anadolu topraklarında barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, direnmenin, teslim olmamanın, diz çökmemenin sesiydi ve herkes bilir ki ayrımcılık yapmamanın sesiydi. Yaşamı boyunca hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseye düşman olmadan hayatını tamamladı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Kamer Genç, siyasette de siyaset öncesinde yaptıklarıyla da Cumhuriyetin ne demek olduğunu bütün Türkiye'ye gösteren, kimsesizlere güvence olan bir kişidir" dedi.

Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti ve "Ülkesi için hayatını feda etmekten çekinmeyen, her türlü zorluğa, olumsuzluğa karşı büyük mücadeleler veren ve ülkesini, insanlarını çok seven biriydi. Ülkesinin, insanlarının aşığıydı. Onun için ülkesine en ufak bir zarar gelsin istemiyordu" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, PARTİ TOPLANTISINI KÖYDE YAPTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, daha sonra geçtiği ilçe meydanında gündemi değerlendirdi. DHA'da yer alan habere göre Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, belediye başkan adaylarını belirleme konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi ve "Cumhurbaşkanı '31 Mart yerel seçimleri için göstereceğimiz tüm adaylar için MİT'in, jandarma istihbaratın ve polis istihbaratın bütün belgeleri önümüze geliyor, ince eleyip sık dokuyoruz' diyor. Ne demek bir partinin aday adayları ile ilgili MİT çalışacak, jandarma istihbarat çalışacak, emniyet istihbarat çalışacak, önüne raporlar getirecek. Bu durum demokrasilerde olmaz. Demokrasilerde devlet, devletin işlerini yapar, partinin işini partililer yapar. Biz de adaylarımızı birçok kritere göre inceliyoruz. Ama bunu devlet memurlarına yaptırmıyoruz. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

YSK BAŞKANINA TEPKİ: GÜNAYDIN SADİ GÜVEN

Özgür Özel, YSK Başkanı Sadi Güven'i de eleştirirerek, şunları söyledi: Bugün YSK Başkanı Sadi Güven, ittire kalktıra, zorlaya zorlaya sonunda birazcık YSK Başkanı gibi davranmaya başladı. Bugün açıkladı '50 bin kişinin seçmen kaydını dondurduk' diye. 100 kişi, 100 yaşından büyükmüş diye kayıtları silinmiş. Yani Sadi Güven, CHP'nin bu çabaları olmasa, 185 yaşındaki ninelerin, 168 yaşındaki dedelerin sandığa gideceğini düşünecek kadar iyi niyetli, saf, her şeyi kabul eden bir adam. Ya böyle bir adamın YSK'nın başında ne işi var diye insan düşünür. Bugün diyor ki '100 kişinin seçmen kaydını dondurduk, yaşları 100 yaşından büyükmüş diye.' Günaydın Sadi Güven, iyi ki CHP var. CHP herkesi için var. En çok da Sadi Güven'i görevini yapmaya davet etmek için var. Ama her şeye rağmen 50 bin seçmenin kaydının dondurulması için verdiğimiz mücadelenin önemini gösteriyor. Biz takip etmeye, araştırmaya ve tespit etmeye devam edeceğiz. Hiçbir haksızlığa izin vermeyeceğiz. (HABER MERKEZİ)