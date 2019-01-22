Askeri miğferle öldürdüğü iddia edilen astsubay FETÖ'den tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde askerlik yapan 20 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, "FETÖ" üyeliği gerekçesiyle de tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Bursa merkezli 18 ilde "FETÖ/PDY"ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilmeyen 2 şüpheliden Astsubay Başçavuş Osman Hancı, Gemlik ilçesinde Gökhan Kılıç adlı askerin başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBIS ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğine ifade verdi. Hancı'nın, ifadesinin ardından "FETÖ'ye üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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Gemlik Askeri Veteriner Okulunda er olarak askerlik yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü nöbet dönüşü fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün sonra hayatını kaybetti. Kılıç'ın başına miğfer ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla Astsubay Osman Hancı tutuklandı. Hancı'nın Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması devam ediyor. (HABER MERKEZİ)