22 Ocak 2019 16:18
Tarlada çalışırken çırçır makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti
Urfa’da pamuk tarlasında çalışırken çırçır makinesine düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Urfa’da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen 14 yaşındaki Ahmet Çiftçi hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Zeynep Mahallesi’nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren Ahmet Çiftçi isimli çocuk çırçır makinesine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı.
Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Urfa/DHA)