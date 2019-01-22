Kelepçeli muayeneyi kabul etmeyen kadın tutuklu darbedildi iddiası

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Leyla Akyıldız’ın diş ağrısı için gittiği hastanede kelepçeli muayeneyi kabul etmediği için darbedildiği iddia edildi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu Leyla Akyıldız’ın annesi Simanperi Akyıldız, kızının diş ağrısı için İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine götürüldüğünü ve kelepçeli muayeneyi kabul etmediği için darbedildiğini iddia etti. Geçen hafta Akyıldız’ın görüşüne gittiklerini dile getiren anne Simanperi Akyıldız, “Görüşte Leyla’nın kollarında morluklar olduğunu gördük. Bunu sorduğumuzda, 3 cezaevi personeli tarafından darbedildiğini söyledi” dedi. Anne Akyıldız, avukatlarının kızının darbedilmesine dair görüntüleri aldığını bu görüntüleri savcılığa verdiklerini söyledi. Avukat Mehmet Erbil de, görüntüleri savcılığa verdiklerini ve konu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Konu hakkında Mezopotamya Ajansının aradığı cezaevi idaresi, mesai saatleri bitmemesine rağmen konuyla ilgilenen personelin çıktığını söyleyerek, yetkili kimseyi telefona bağlamadı. (HABER MERKEZİ)