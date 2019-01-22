Anaokulu öğrencisi 5 saat serviste unutuldu

Samsun’un Atakum ilçesinde, anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki R.D, servis minibüsünde unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi.

Servisten çocuğunu aldığında titrediğini ve altını ıslattığını anladığını belirten anne Gülnür D, görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

GEREĞİ YAPILSIN, TEKRARLANMASIN

16 Ocak günü oğlunu servisten alırken hostesin özür dilediğini, “Neden özür diliyorsun?” diye sorduğunda ise servis şoförünün yanına gelerek ‘Çocuğu serviste unuttuk’ dediğini anlatan anne Gülnur D, olayın detayını öğrenince polise gidip şikayette bulunduklarını belirtti.

“Nasıl olur da bir çocuk serviste unutulabiliyor” diye soran anne Gülnur D, oğlunu arabada unutan servis görevlisi, şoförü ve öğretmeni hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını isteyerek “İhmali olanlar hakkında gereği yapılsın ki aynı olaylar tekrarlanmasın” diye konuştu.

‘İHMALİ OLANLAR HESABINI VERSİN’

Babaanne Ayten Aksoy ise “Yapılan ihmali affetmiyoruz. Soruşturma yapılması lazım” dedi. (Samsun/DHA)