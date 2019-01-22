Uğur Mumcu ölüm yıl dönümünde Kocaeli'de anılacak

24 Ocak 1993 günü uğradığı bombalı saldırda hayatını kaybeden Araştırmacı-Gazeteci Uğur Mumcu, 26’ncı ölüm yıldönümünde İzmit Uğur Mumcu Parkı’nda anılacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek anma programının saat 11.00’de başlayacağını söyleyen Kocaeli Baro Başkanı Bahar Candemir, etkinliğe tüm halkı ve sivil toplum kuruluşlarını davet etti.

Uğur Mumcu’yu anma etkinliği öncesi gerçekleştirilen açıklamaya Kocaeli Gazeteciler Cemiyetini temsilen Süriye Çatak Tek, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Didem Oral Turhan, TMMOB İKK Sekreteri ve Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ve Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık katıldı.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNDU'

Gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak söz alan Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde evinin kapısına konulan bomba ile katledildi. Suikastin failleri hala yakalanmadı. Uğur Mumcu Atatürkçü, anti-emperyalist bir gazeteci olarak hukukun üstünlüğünü savundu. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini en üstte tutmak için bir savaş verdi ve bu uğurda hayatını kaybetti. 24 Ocak’ta hep birlikte saat 11’de anma töreni düzenlenecek. Hepinizi oraya bekliyoruz” dedi.

'ÖZGÜR BASINI SAVUNAN HERKESİ BEKLİYORUZ'

Bahar Gültekin Candemir’in ardından söz alan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Süriye Çatak Tek, “Uğur Mumcu’yu anmak isteyen herkesin bizimle olmasını istedik. STK’lar, dernekler, odalar, halkımız ile bu anmayı yapmak istiyoruz. Bizim çağrımız bu ülkede basının özgür olmasını isteyen herkese” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)